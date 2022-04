Еми Палмър от Надзорния съвет по етичните правила на Facebook и Instagram

"Вижте тази снимка: на нея е майка ми като малко дете с баба ми дни преди да ги вкарат в концентрационен лагер в Украйна. Майка ми е оцеляла от холокоста, но е непростимо, че и днес, в XXI век, отново се налага майки и деца да бягат, за да оцелеят", казва адвокат Еми Палмър, с която се срещам в София на форума "Не просто думи", посветен на борбата с езика на омразата. Тя е член на Надзорния съвет по етичните правила на Facebook и Instagram (Oversight Board), който е независим орган с двадесет изтъкнати в своите области специалисти от цял свят, има собствен бюджет и се управлява от тръст, а не от компанията Meta. Мисията на този орган е е да противодейства на фалшивите новини, речта на омразата и дискриминацията. Палмър е поканена да се включи след успехите, които постига като главен секретар в Министерството на правосъдието на Израел, бори се за равен достъп до правосъдие за всички граждани, без значение от тяхната религия или произход, именно тя осъществява и редица от най-важните реформи в тази сфера.

Надзорният съвет на Facebook е създаден преди почти две години, когато Марк Зукърбърг осъзнава, че компанията не може да се справи със задачата да следи за спазването на основните човешки права в социалната мрежа и с контролирането на езика на омразата за своите почти три милиарда потребители. Неслучайно членовете на "Съвета" са от цял свят, целта му е да е наднационален, неформално го определят като "Конституционен съд" или "Върховния съд", който има нелеката задача да определя къде е границата между свобода на словото и реч на омразата, какви постове са проява на расизъм или порнография и т.н. Meta от своя страна трябва да въведе взетите от тях решения. Сред двадесетте избрани са бившата министър-председателка на Дания Хеле Торнинг-Шмит, йеменската журналистка, носителка на Нобелова награда за мир Тауакул Карман, унгарецът Андраш Сажо, бивш съдия и вицепрезидент в Европейския съд по правата на човека, както и бившият главен редактор на Guardian Алън Ръсбриджър. "Чак след като чух, кои са другите участници в "Съвета", взех решение, че със сигурност ще се включа, тяхната безупречна репутация говори сама за себе си", казва Палмър.

В контекст на определения като "Върховен съд" (Supreme court) и гледайки към бялата яка, която носи днес адвокат Еми Палмър, силно напомняща на легендарните дантелени яки на съдия Рут Гинсбърг, няма как да не направя връзка между двете жени с влияние, оползотворено за общочовешките каузи, за които се борят. На въпроса ми целенасочен ли е изборът на дрехи тя се смее, че е по-скоро подсъзнателен: "Обикновено се обличам изцяло в черно, защото разливам всякакви неща върху себе си, но този път се опитах да изглеждам дружелюбно и да сложа бял акцент."

Г-жа Палмър държи да подчертае, че сравнението с Висш или конституционен съдебен съвет е подвеждащо - "ние не сме съдии". Въпреки че не са съдии, всички погледи бяха обърнати към тях, когато "Съветът" трябваше да изрази своята позиция за спирането на достъпа на бившия американски президент Доналд Тръмп до Facebook след нападението над Капитолия. Тогава се зароди и мотото Free speech does not mean free reach, или в свободен превод: свободата на словото не означава, че всеки има право на достъп до голяма публика, каквато предоставят социалните мрежи. "Това е големият въпрос, трябва ли да се отнасяме по-различно с профилите на политиците, президентът Тръмп беше един от най-активните ползватели на социалните мрежи и решението на Meta беше, че остава блокиран за неопределен период от време." Гласуването е било съпроводено от множество дискусии: "Имаше опасност да се създаде прецедент със заглушаването на политици, който да нанесе вреда на демокрацията в бъдеще, балансът е много крехък."