20 въпроса: Антон Георгиев и Петър Трифонов (hug or handshake)

А: Някъде насред природа. Не е необходимо да е близо до София, само да е уютно и спокойно и в България. Не се виждам да живея в чужбина.

Коя е последната книга, която прочетохте?

П: "Убийството на Командора" на Харуки Мураками. Бърз цитат: "All minivans look identical to me. Like cans of tasteless biscuits."

A: What to Expect When You're Expecting. Дори да съм запомнил нещо от тази книга, всичко се изтри моментално, след като се появи хлапето.

Най-интересното място, на което сте били?

П: Може би Лос Анджелис. Като по филмите е, "братле".