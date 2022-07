20 въпроса: Феникс Върбанов

А кое никак не харесвате и бихте искали да промените?

Нетърпеливостта си.

Каква суперсила бихте искали да притежавате?

Да мога да пътувам във времето.

Последният подарък, който направихте/получихте?

Подарих картина, получих любов и приятелство.

Израз или дума, която употребявате прекомерно?

Art is a hard job to do but somebody's gotta do it.