20 въпроса: Лъчезар Бояджиев

Лъчезар Бояджиев често подписва имейлите си с "Лъ". Той е сред творците, поставили основите на българското съвременно изкуство. Днес той е не само активен художник и куратор с вечно любопитство към новото, но често с работата си обединява различни поколения артисти на едно място. Хуморът и ироничният поглед към света са неделима част от работата му.

По-рано тази година той представи каталога си "Ремонт в света на образите. 1991 - 2019". До 30 септември в рамките на международното биенале "Манифеста 14" в Прищина продължава "Self-splaining (Триумф на емпатията)" - груповата изложба на представителна част от най-дейните в момента български съвременни артистисти. Българското участие е резултат на двегодишна работа на Лъчезар Бояджиев и Калин Серапионов от Института за съвременно изкуство. Междувременно до 6 ноември е отворена изложбата The Influencing Machine в центъра за съвременно изкуство Ujazdowski Castle във Варшава, в която участва и Бояджиев.

Заедно с пловдивската галерия Sarieva Лъчезар Бояджиев започна поредицата от събития "Кристо за начинаещи", с идеята да създаде дебат около работата на Кристо и Жан-Клод (с които Бояджиев се запознава през 80-те, когато живее в САЩ) и да изследва как като цяло градската среда у нас кореспондира с изкуството. Предстои изложба и дискусия в artnewscafe (9 септември), артистичен проект на Бояджиев в публичното пространство (10-11 септември), модериран разговор с участието на художника и различни експерти (27 октомври), представяне на проекта и архива на Бояджиев и Веселина Сариева в София (30 ноември).

Като какъв човек се определяте?

Сговорчив в рамките на поносимото. Не нападам първи. Прощавам, понякога, но помня мно-о-ого дълго. Нямам респект към срокове. Не умея нито да давам, нито да получавам заповеди. Не понасям нито глупостта, нито да бъда контролиран. You only get one chance with him.