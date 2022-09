20 въпроса: Галин Попов

Най-интересното място, на което сте били?

Във Финландия попаднах на остров, на който имаше езеро, в което имаше остров, на който имаше езеро. Oтседнахме в село, в което няма течаща вода, тоалетните са външни, а в средата на селото е селската баня и сауна. Сауната си я загряваш сам на дърва и когато стане много горещо, излизаш навън и скачаш в езерото. В къщата, в която бяхме, имаше и пиано, но никой от присъстващите не можеше да свири на него и беше просто една тиха красота.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Много обичам финала на филма "Лъкът" на Ким Ки Дук: Strength and a beautiful sound like in the tautness of a bow. I want to live like this until the day I die. ("Когато лъкът се опъне, силата и красивият звук се съчетават в едно. Искам да живея така до деня, в който умра.")