Мартина Апостолова, актрисата с кауза

Темата накратко Детството и тийнейджърските години на актрисата са отдадени на футбола, стига дори до националния женски отбор на България. От спорта към сцената е взела нужната дисциплина и издръжливост.

Апостолова е отличително име в българското кино и театър, и заради вниманието си към обществените проблеми у нас. "Има някакво разбиране, което за мен е странно: че изкуството не бива да се обвързва с политиката. Ако погледнем назад в историята - има дори моменти, когато изкуството е повеждало революции."

Мартина Апостолова е в главната женска роля във "φ1.618", първия игрален филм на Теодор Ушев.

Разговаряме с Мартина Апостолова на едно от любимите ѝ места: в свободните минути между репетициите в центъра за съвременни изкуства "Топлоцентрала", тя сяда до ъгъл, който гледа към изписаната на стената мисъл на китайския художник и дисидент Ай Уейуей: "Креативността е част от човешката природата. Тя може само да бъде отучена" ("Creativity is part of human nature. It can only be untaught").