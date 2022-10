Австриецът, който популяризира българско изкуство

В средата на 90-те години Валтер Зайдл е студент във Виена, най-вече отдаден на фотографията, и пътуванията го водят случайно към София. "И знаете как е, сцената е малка, отивате на премиера и там са всички художници, с които трябва да се запознаете." Започва да курира работата им и да излага изкуството си у нас - още през 1999 г. прави изложба в КЕВА. "След това винаги са се намирали поводи да се връщам."

Първото му посещение в София е през 1996 г., малко преди хиперинфлацията. "След падането на комунизма като че ли много местни художници споделяха мнението, че "още 10 години" и "всичко" ще се оправи - както знаем, това не се случи точно така", казва Валтер. Това, което ми направи впечатление, е, че хората бяха пълни с енергия, въпреки случващото се около тях. Не знам дали е било надежда, по-скоро вяра, че не може да стане по-зле. Често артистите, родени след 1989 г., имат различно разбиране за свързването на изкуството с историята, а понякога нямат разбиране за историята."

И ако исторически Австрия често е била медиатор в срещата на Запада и Изтока, то Валтер заема подобна роля в развитието на съвременното изкуство у нас. Със Зайдл са свързани и първите изяви извън България на някои от водещите ни художници в момента. През 2001 г. той организира изложбата "Looming up. Съвременно изкуство от България" в галерия "Кунстхале Екснергасе", като показва творби на Даниела Костова, Боряна Драгоева, Борис Мисирков, RASSIM, Камен Стоянов, Иван Мудов, Десислава Димова и Хубен Черкелов. През 2013 г. той курира в СГХГ ретроспективната изложба от портрети на фотографското и режисьорско дуо Мисирков и Богданов, а на няколко пъти е представял австрийски художници у нас. Като куратор на колекция "Контакт" към австрийската банка Erste той съдейства за включването на творби на български автори в нея.

"Приносът му за професионално представяне на арт сцената извън локалните граници е безспорен. Пряката му работа с българската сцена е мост към западноевропейската сцена. Познаването на изкуството в широк исторически и географски периметър и сериозната теоретична подготовка, които той притежава, ни дадоха възможност през годините да се чувстваме част от световните процеси", казва Мария Василева от галерия "Структура", където е представен най-новият проект на Зайдл - груповата изложба от австрийски и български художници "Колко скоро е сега?", по името на популярната песен How Soon is Now на The Smiths от 1984 г. "От мен дойде заглавието - фен съм на постпънка и готик рока на 80-те", казва Зайдл.