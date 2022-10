20 въпроса: Раул Мидон

Раул Мидон е два пъти номиниран за "Грами" артист, роден в Ню Мексико (САЩ) през 1966 г. Започва кариерата си като студиен музикант (свири на китара и конги) за имена като Шакира и Хулио Иглесиас, а впоследствие соловата му изява му носи голям успех и го качва на една сцена с артисти като Ричард Бона, Индия Ари и др.

Повратен момент в кариерата му е участието в "Късното шоу" на Дейвид Летърман през 2005 г., когато Хърби Хенкок избира именно него да изпълни вечния хит на Стиви Уондър - I Just Called to Say I Love You. Последният албум на Раул Мидон - The Mirror, излиза през 2020 г.