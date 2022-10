20 въпроса: Вихрен Георгиев

От близо десетилетие Вихрен Георгиев документира ежедневието и историите на минувачите в столицата с проекта People of Sofia, местния spin-off на оригиналния Humans of New York. Над 162 хиляди следят работата на Георгиев само във Facebook и над 94 хиляди в Instagram, а с годините фотографията му прехвърли дигиталната среда и няколко пъти се свърза с различни социални инициативи. Така той доказва, че дори един град да не е мегаполис, той всеки ден може да предложи нови истории и лица.

В момента Вихрен е част от две изложби в София, на минути една от друга - "Хора като нас" в галерия Credo Bonum, посветена на психичното здраве, и "Хората на Будапеща и София", обща серия с унгарския фотограф Кристиян Бодиш, подредена в градинката на "Кристал".