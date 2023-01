Аз съм Васил Върбанов, вие не сте

И ако повечето хора свързват Васил Върбанов с разговорите за музика и спорт, той има какво да каже и за политиката. "Аз и да не искам, в последните 10 години е проява на липса на инстинкт за самосъхранение да не следиш политическия живот. Въпреки че то всичко е ясно", обобщава леко мрачно той. Допреди няколко години е активен в позициите си: разказва как е водил синовете си на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски през 2013 г. и даже организира видеосъобщение със световноизвестни музиканти с посланието "България принадлежи на свободния свят", свързано с протестите #ДАНСwithme. В него се включват Били Гулд, Stereo MCs, Napalm Death, Agnostic Front. "Още тогава - 2013 - беше ясно това геополитическо и цивилизационно откъсване. Някой се опитваше да откъсне България от ЕС, от евроатлантическия военен съюз", смята той.

Плейлистът на Васил Върбанов



Faith no Мore



Van Halen



Exploited



Slayer



Public Image Ltd



Odd Crew



Babyface Clan



"Щурците"



"Тангра"



Beat the Bastards - Exploited



Reign in Blood - Slayer



Seattle - Public Image Ltd.



Fight like a Brave - Red Hot Chili Peppers



We care a lot - Faith no Мore