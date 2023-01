Между Детройт и София с Десислава Терзиева

През последните две години тя е предимно "на Европа", а "на България" вече прекарва по шест месеца в годината, скоро ще бъде за по-продължителен период в Ню Мексико.

Това, която я дърпа насам, са животът отвъд стриктните норми ("може да има купон в понеделник!"), по-голямата възможност да бъдат завързани по-дълбоки приятелства, по-малката дистанция между хората. "Ако София е моят дом, а Детройт ме е осиновил, то аз избрах Ню Мексико да е мястото, на което съзнателно избирам да бъда. Реших, че имам свобода в живота си в момента, която може да не се повтори, така че напълно ѝ се отдавам. We'll see where it goes."

"Ничия земя", с куратори Виктория Драганова и Жени Дечева, е в Swimming Pool до 2 февруари. Пространството работи от понеделник до четвъртък между 16 и 19 ч. Повече за Десислава Терзиева на www.dessislava.xyz.