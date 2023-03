Розалина Буркова, или талант с кауза

Ярките, смели и красиви илюстрации на декемврийския брой на The New York Times Book Review са дело на българската художничка Розалина Буркова. Нейните герои танцуват, свирят, хранят се, оживяват пространството по невероятен начин, носят ярки цветни дрехи в интересни кройки. Но-най важното е, че надграждат текста, общуват с текста на журналистите.

Характерния ѝ почерк можете да разпознаете и в нейните проекти за Gucci, Human Rights Watch, The Washington Post, Obama Foundation, Bloomberg, Ultra Music, бирата Ah Brew Works и други. Професионалният ѝ път тръгва от известния колеж Central Saint Martins в Лондон. В Англия прекарва седем години, преди да се премести в Барселона, където се намира и в момента, по време на видеосрещата ни. Двете ѝ котки са част от разговора, разхождайки се напред-назад пред камерата.

Розалина ме спира с усмивка и казва, че ако ще говорим за професионален път, то нейният въобще не е традиционният за един артист. "Не рисувах като дете, по-скоро бях човек на словото, пишех стихове и четях обилно." Тя израства в семейство на лекари между Казанлък и Стара Загора. Ни най-малко не е била привлечена от визуалните изкуства, но се е интересувала от мода. Именно затова кандидатства и в Central Saint Martins. Част oт изискванията за приемане са разработване на портфолио с модни предложения. "Важни бяха проучванията, скиците, подходът към колекциите, рисуването реално можеше да се заобиколи чрез колажи и фотошоп", казва Розалина. Вече като студентка тя открива страстта си към илюстрацията и рисуването - "преподавателите ни мотивираха да открием собствения си стил". Освен интересното обучение другото ценно, което получава българката от Central Saint Martins, е мрежата от контакти с артисти и арт директори. Така ѝ възлагат и първата вълнуваща поръчка - да нарисува серия от коледни картички за английската галерия за модерно изкуство Tate Modern.

"Истината е, че повечето ми колеги от модния дизайн не се занимават с мода", казва Розалина Буркова, според която 18 години е прекалено ранна възраст, за да знаеш с какво точно искаш да се занимаваш професионално. Тя не харесва това, че модната индустрия подтиква хората към консуматорство и ги пресира постоянно да купуват нови и нови дрехи. Все пак Розалина е спечелила стипендия на Louis Vuitton за дипломната си колекция дрехи, изработени само от органичен коноп. "Не искам да замърсявам природата, даже се стремя към zero waste ежедневие, когато започнах образованието си, не знаех, че модната индустрия е третият най-голям замърсител." Част от вдъхновението ѝ идва от книгата Stitched Up: The Anti-Capitalist Book of Fashion на Танси Хоскинс.