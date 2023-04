20 въпроса | Живко Петров

Името на Живко Петров, пианист, композитор и аранжор, свързваме неизменно с качествени музикални преживявания. В края на миналата година той представи петия си студиен албум On the Way с минитурне на JP трио (включващо още Димитър Семов, ударни, и Димитър Карамфилов, контрабас), както и колекционерското издание "20 прелюдии за пиано" (публикувано от "Колибри"), което съдържа негови размисли, фотографии плюс нотите на композициите в двата му албума After 4 и Ten.

На 18 април в Sofia Live Club книгата ще оживее с изпълнения на самия Живко Петров, превърнали се в любими композиции на публиката през различните периоди на музикалната му кариера.