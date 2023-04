20 въпроса | Иво Папазов–Ибряма

Когато говорите с чуждестранни музиканти и споменете България, те веднага произнасят името на великия кларнетист Иво Папазов-Ибряма. Роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти с ромско-турски произход, Ибряма сигурно е прославил страната ни наравно със Стоичков. Над 50 години той показва най-доброто от ромската музикална култура, българския фолклор, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк.

През 2005 година Иво Папазов печели Световната музикална награда на BBC за принос в музика с албума си "Панаир". А през 2022 беше отличен със специалната артистична награда на международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022. Отличието се връчва за изключителни постижения в музиката в световен мащаб и социална значимост.

Иво Папазов-Ибряма е не само един от най-талантливите представители на българската ромска общност, но и въобще на световната музикална сцена и именно затова някои от албумите му са продуцирани от самия Джо Бойд, който е работил с REM, Pink Floyd, Джими Хендрикс. Според медии като The Guardian, The Washington Post и The New York Times той е "българският Бени Гудман" и "най-великият кларнетист на Балканите". Обикновено с него свирят и оркестър "Тракия" - съставен от музиканти, представители на различни етнически групи от различни краища на България.

След напълно разпродаденият и запомнящ се концерт по случай седемдесетгодишния му юбилей миналата година Иво Папазов-Ибряма и неговият "сватбен оркестър" "Тракия" се завръщат в Sofia Live Club на 27 май.