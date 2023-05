Рут Колева е готова за промяна и избира трудния път

Иска да създаде различна среда за следващите изпълнители - те да могат да бъдат видяни, разбрани и оценени адекватно. Благодарна е, че от рано е имала шанса да бъде на фестивали в България като Spirit of Burgas или да е на една сцена с групи като Little Dragon на Park Live Festival през 2008 г. Вече ѝ се струва, че има значително по-малко подобни шансове пред изпълнителите днес.

Музиката отвъд кликовете и лайковете

Sofia Live Festival е с участието на Chet Faker, Unkle и Wax Tailor, ще имаме възможност да видим Bulgarian Cartrader (едноличният проект на живеещия в Берлин Даниел Стоянов) и KiNK & Rachel Row, по-тежки имена като 1000mods - един от примерите за международен успех от Гърция, както и сформирани през последното десетилетие български групи като Me and My Devil и Nocktern.

Според нея с годините има и известна промяна в поведението на публиката, допълнително разсейвана и от повече безплатни събития, които за нея допринасят към обезстойностяването на музиката. "Тук идва и най-важният аспект за мен - образованието. Осъзнаването, че изкуството има стойност трябва да е активен приоритет на министерствата на културата и образованието."

Надява се и да се отделим от навика да не оценяваме приноса на важните личности около нас пост-фактум - скорошният концерт в Sofia Live Club, с който Иво Папазов-Ибряма отбеляза 70-годишнината си, е пълен, но ѝ прави впечатление колко много хора са го слушат за първи път.