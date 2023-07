Роберт Швентке: Комедията може да деконструира авторитета и това е полезно

"Във филма става дума за конфликта и несъответствието между личността на Сенека и думите, които е изговорил. Сенека е парадокс. А парадоксите са интригуващи", така германският режисьор Роберт Швентке синтезира желанието си да направи нестандартен кинопрочит на живота на Сенека с Джон Малкович в главната роля.

Експерименталният исторически филм Seneca: On the Creation Of Earthquakes събира впечатляващ актьорски състав - Малкович и Мери-Луиз Паркър (с които Швентке е работил по двете части на един съвсем различен тип продукция - екшън-комедията "БСП: Бесни страшни пенсии"), Джералдин Чаплин, Джулиан Сандс и Самуел Финци. С премиерата си на тазгодишното "Берлинале" филмът поляризира публиката и критиката. Отзивите за играта на Малкович, историческите неточности и свободните интерпретации в хода на историята създадоха особен ореол около филма на Швентке, но режисьорът не се плаши от тези реакции.