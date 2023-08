Билки срещу сексизъм, насилие и тъга

Според нея художниците трябва да имат смелостта да посочат проблемите на съвремието - "провокацията в изкуството се използва, за да започне разговор за един проблем, няма как да го реша, аз не съм спасителят на света", казва Искра Благоева. Едно от предизвикателствата е сексизмът: тя е поканена през 2017 г. от галерия One Night Stand да участва в изложба Sex Appeal - "трите кураторки бяха решили, че ще канят художнички, които според тях са секси, това ме провокира да направя сексистки прърфоманс". Тя измисля как да направи нещо по-различно, за да обърне ролите - проектът ѝ се казва "Дзвер".

"Аз съм жена, минаващата 40-те и карам бърза червена кола, возех само мъже и символично "купувах" тяхното мнение." В рамките на пърформанса художничката прави обиколки в квартала около галерията с атрактивната кола Jaguar XKR кабрио, която няма как да не бъде забелязана. Правилото е, че всеки мъж може да се качи, да бъде допуснат вътре в произведението, но при условие че публикува в социалните мрежи твърдението Women are better artists. С това Искра Благоева показва колко смехотворно е сексисткото твърдение, че жените са привлечени от скъпата кола като атрибут за мъжественост. "Исках да обърна посоката на професионалния дебат за властта между половете."

Според нея българското общество чак сега развива чувствителност към проблема с насилието над жени. Миналата година в България бяха играни два спектакъла на хореографа и артист Ян Фабър, докато течеше делото за сексуален тормоз, който той системно е упражнявал над 13 жени от неговата трупа. Точно докато наказателният съд в Антверпен гледа делото срещу белгиеца за "насилие и сексуален тормоз" и когато цял свят се тресе от протести срещу него, тук, в София, му се възхищават.

Потресени от толерантността към насилието, Искра Благоева и Валентина Шарра издигат по време на представлението на неговата трупа в София плаката с цитат от Фабер - "No sex, no solo". "Ние добавихме въпросителен знак, очаквайки да отворим дебат и да провокираме публиката да се информира, но вместо хората да се замислят, реакцията е възмущение и реплики като "не ни занимавайте с вашите проблеми".

"I want to know what love is, I want you to show me" - творба на Искра Благоева, част от колекцията на музея MOCAK Krakow Collection в Полша Фотограф : Калин Серапионов