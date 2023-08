Катрин Деньов на 80

Черно-бял портрет на Катрин Деньов от 1968 г. беше избран за официалния плакат на тазгодишното 76-о издание на кинофестивала в Кан. Снимката е направена от Джак Гарофало на плажа близо до Сен Тропе, по време на работата по филма "La Chamade" на Ален Кавалие, адаптация по романа на Франсоаз Саган.

Париж, 2002 Фотограф : Kate Barry Източник: La Galerie De L’instant

"Актрисата е въплъщение на киното, далеч от конвенционалното и подходящото. Безкомпромисна и винаги в унисон с убежденията си, дори ако това означава да върви срещу течението на времето", казват организаторите на фестивала и припомнят, че Деньов подписва както "Манифеста на 343-те" от 1971 г., в който се настоява за легализиране на абортите, така и колективен текст от 2018 г., в който сто жени отхвърлят "пуританството, доносничеството и всяка форма на бързо правосъдие" спрямо мъжете, засегнати от движението #MeToo.

Италианската актриса Азия Ардженто (една от жените, които първи проговориха за сексуалното насилие, упражнявано от бившия кинопродуцент Харви Уайнстийн; тези разкрития дадоха тласък на движението #MeToo - бел.авт.) остро критикува писмото. "В него Катрин Деньов и други французойки разказват на света как мизогинията дотолкова им е промила мозъците, че са я възприели като част от себе си."

Vogue France, Париж, 1995 Фотограф : Ellen Von Unwerth Източник: La Galerie De L’instant

На кинофестивала в Кан идва и първият голям световен успех на Катрин Деньов, "Шербургските чадъри" (1964), който печели "Златна палма". През 2005 г. тя получи и наградата на фестивала за цялостно творчество. Същата година актрисата издава книгата "The Private Diaries of Catherine Deneuve: Close Up and Personal", колекция от седем непубликувани дотогава дневника, които си е водила, докато е снимала в чужбина.