20 въпроса | Константин Вълков

Къде бихте искали да живеете?

В София или в който и да е разхвърлян и хаотичен град.

Коя е последната книга, която прочетохте?

"Africa is not a country" на Dipo Faloyin и "Fools and Other Stories" на Njabulo Ndebele. Последната - два пъти. А фотографските книги на Tyler Mitchell и Jack Davison разглеждам буквално през ден.

Най-интересното място, на което сте били?

Бейрут и Токио.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Че тишината е много важна. В живота, в работата, навсякъде. В едно радио интервю, това е най-силното ми оръжие. Ако ти се прииска да прекъснеш някого, замълчи. Тишина.