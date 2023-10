Мартин Шьолер, фотограф: Повечето хора се страхуват от моите Close Up портрети

През 1998 г. роденият в Мюнхен и работещ в Ню Йорк фотограф Мартин Шьолер, разполага с десет минути, за да снима актрисата Ванеса Редгрейв. Той използва специфично флуоресцентно осветление за фотографията в съвсем близък план, което сам е открил преди няколко години в ролята си на асистент на американската фотографка Ани Лейбовиц. Публикуван на корицата на сп. Time Out, портретът на Ванеса Редгрейв променя живота и работата на Шьолер завинаги. Оттогава телефонът му не престава да звъни, а портретите Close Up се превръщат в негова запазена марка. В този формат и досега Мартин Шьолер снима както известни хора, артисти, политици, бизнесмени, така и оцелели от Холокоста, бездомни хора, осъдени на смърт, а след това оневинени хора. Фотографиите му редовно са публикувани в National Geographic, The New Yorker, GQ, Vogue. Автор е на няколко книги, издадени teNeues и Steidl.

Една от водещите специализирани във фотография галерии в Европа, Camera Work в Берлин, показва до 7 октомври изложба на Мартин Шьолер с петдесет фотографии от серията му Close Up, повечето от които за първи път. Досега не са излагани и включените полароидни снимки, които документират работния му процес.

Разговаряме по Zoom с Мартин Шьолер за новата му изложба, цялостното му творчество и новите му проекти.

Фотограф : © Martin Schoeller, AUGUST / Courtesy of CAMERA WORK Gallery

Close Up се превърна в най-силно разпознаваемия ви проект. Какво се промени от началото му преди близо двадесет и пет години до днес?

Все още снимам тези портрети на филм, използвам същата светлина и фон, макар че в началото цветовете бяха по-наситени. Все още ми е достатъчно много малко пространство, към три и половина на два и половина метра. Правил съм го на практика навсякъде - в гаражи и офиси, в канцеларията на Ангела Меркел, под някое дърво в Африка или Амазония, където светлината през деня е прекалено силна и се налага да снимам нощем. Мога да се справя и сам, но обикновено имам асистент, който зарежда филмите, докато аз снимам, пести се време. След толкова много пъти мога да го направя и със затворени очи.