20 въпроса | Никола Кереков

Израз или дума, която употребявате прекомерно?

"Всъщност", "Трябва да...", "Хайде да", "Представи си, че"

Къде бихте искали да живеете?

Някъде в умерените климатични зони, тъй като трудно понасям жегата и обичам и четирите сезона. Трябва да има планини наблизо и за разлика от Хемингуей не смятам за критично наличието на морско крайбрежие. Обичам откритите, топли хора, затова вероятно Скандинавието не е за мен. От друга страна, бих искал да виждам повече позитивизъм, първична доброта, отзивчивост и всеотдайност в условията на развито гражданско общество. Не знам дали такова място съществува, но поне за мен Словения се доближава максимално до това. От друга страна, готов съм да загърбя този идеал в името на място, където уменията и познанията ми са ценени и от прилагането им би имало реална полза. За мен е критично да се чувствам полезен - с удоволствие бих живял и на Луната или Марс, ако има полза от мен там.

Коя е последната книга, която прочетохте?

"Какво дължим на бъдещето" на Уилям Макаскил (What we Owe the Future, William MacAskill).

Най-интересното място, на което сте били?

Неапол - най-откаченият град, в който съм бил. Съчетава невероятно по обем и разнообразие културно наследство с анархия, нетипична дори за най-затънтените кътчета на Европа. Изключителен колорит и атмосфера. Съвет: пазете се от детските банди. В кулинарно отношение - Сицилия. Природни красоти - Доломитите в Италия.