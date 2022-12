Създаването на умен дом е достъпно за всички

Дори и да не сте чували за RFID, или радиочестотна идентификация, най-вероятно вече сте използвали технологията: за да отключите врата на блока си, офиса, в градския транспорт и т.н. Накратко, RFID, или радиочестотна идентификация, е технология за пренос и обработване на цифрова информация (данни), като в зависимост от това на колко голямо разстояние се предава информацията има различни видове. NFC, или near-field communication, е точно такъв вид технология, която използваме в телефоните си за разплащания например.

NFC чипове се продават за стотинки, а възможностите, които предоставят, зависят от креативността ви. Размерите им са изключително малки - около 2.5 см, и могат да се скрият под повърхности, тъй като обхватът им е от 1 до 10 см, в зависимост от мощността на четеца (тоест телефона ви). Всеки чип може да отговаря за различна команда. Докосвате телефона си до NFC чип на дивана си: светлините се намаляват на 50%, включва се домашното кино и тръгва Netflix на телевизора. С друг NFC маркер може да споделяте паролата за Wi-Fi с гостите си. Идеите и комбинациите са безкрайни.

Как се случва магията

Процесът по персонализиране и автоматизиране на жилището е по-лесен, отколкото си мислите. Първата стъпка естествено е да се сдобиете с джаджите, които смятате, че имате нужда, както и с NFC чипове, които да поставите из дома си. Втората стъпка е, ако имате смартфон, да включите NFC скенера си и да сканирате чипа си. Тук предстои "най-сложното", в зависимост от това какъв телефон имате - Android или iOS, стъпките са различни, но идеята е една и съща.

След като сте сканирали чипа, просто трябва да му зададете функция. Това може да стане най-лесно с приложението IFTTT (If This, Then That), което е безплатно и за двете платформи. Чрез IFTTT, след като сканирате чипа, може да му зададете задача, като например при всяко сканиране да тръгва любимият ви плейлист за тренировки или да поръчва любимата ви пица, като се свързва директно с приложението на доставчика. Това е.

Да обобщим

Хората вече живеем в технологична ера. Използваме телефоните си постоянно, като се допитваме до изкуствен интелект за почти всеки въпрос от ежедневието. Въпреки развитието технологиите все още не са навлезли с пълна сила вкъщи. Повечето "интелигентни" уреди, които се използват най-масово, са (все още) смартфоните, лаптопите и в някои случаи таблети и телевизори. За да изпитаме удобството на най-модерните технологии обаче, не е нужно да имаме хиляди левове в банката, а просто стотинки, желание, креативност, а и може би малко познания по английски език.