Финансово грамотни още от малки

You Need a Budget



YNAB вероятно е едно от най-популярните приложения за планиране на бюджета и личните финанси. Една от причините да е особено подходящо за деца и подрастващи е фактът, че разполага с функционалност за предварително планиране на всеки очакван приход или разход. Това им позволява активно да мислят върху финансите си, както и да разберат дали представите им за тях са реалистични. Приложението предлага не само функционалността за мониторинг на приходите и разходите, но също така предоставя и инструкции, които да бъдат в помощ при справянето с първопричините за финансови затруднения. Налице е и възможност за изпращане на известия в случай на поредица от решения с негативен ефект върху бюджета или нетрадиционно големи разходи.



Съществено предимство на апликацията е фактът, че разполага както с мобилна, така и с десктоп версия, които се синхронизират помежду си. Приложението разполага единствено с платена версия на абонаментен принцип, която струва 83.99 долара годишно, или 6.99 долара на месец. You need a budget обаче идва с безплатен 34-дневен пробен период.