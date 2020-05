Да играеш на сигурно

[Samsung]

Оценка

90/100



+

Страхотен екран Стабилен по всички показатели

Голяма батерия



-

Въпреки добрия дизайн за подобен размер 6.2 инча не е компактен телефон

Серията Galaxy S на Samsung безспорно е най-популярната на южнокорейския производител, чрез която той всяка година демонстрира новите си технологии и иновации. И докато в началото компанията пускаше по един модел от нея, през годините линията постепенно беше разширена, за да достигне три различни варианта през миналата и тази година. Най-масовият (и с най-ниска цена) от тях сега е Galaxy S20, който е и "най-малкият" от трите. Което далеч не означава, че има по-слаби характеристики.На външен вид Galaxy S20 не се различава от по-големия си събрат S20 Plus (третият в серията е гигантът S20 Ultra). Дизайнът е изключително изчистен, дори донякъде консервативен. За радост на мнозина е премахнат извитият (а за доста хора и хлъзгав) екран, който сега е плосък. С изключение на ненатрапващата се алуминиева рамка цялата серия S20 е изцяло стъклена, като и предната, и задната част са защитени с Gorilla Glass 6. Едно от най-добрите неща във всеки модел от серията досега е екранът, където Samsung е лидер. S20 има 6.2-инчов дисплей (спрямо 6.7 инча на S20 Plus и огромните 6.9 инча на S20 Ultra), който покрива цялата предна част, а единствената "точка" е вградената предна камера в средата. Максималната резолюция е 3040x1440, но по препоръчителни настройки е Full HD+ (2220x1080). На нея работи и нововъведението в тазгодишния модел - 120Hz опресняване, даващо възможност за по-плавни анимации. То е особено подходящо за мобилните гейминг ентусиасти, тъй като подобрява значително изживяването. В екрана е вграден и сензорът за отпечатъци. Бутоните за звука и за включване се завръщат от дясната страна, а за първи път в серията Galaxy S е премахнат 3.5 мм вход за слушалки.В Европа S20 използва процесорът на Samsung Exynos 990 с 8GB Ram и 128GB вътрешна памет. При всякакви задачи смартфонът се справяше изключително бързо, което естествено е задължително за флагман през 2020 г. От компанията са успели да поберат в този дизайн батерия от 4000 mAh, значително увеличение от 3400 mAh в миналогодишния S10 (да, скокът в номерирането на моделната линия е значителен). С нея S20 издържаше при тестовете безпроблемно цял ден, дори и повече. Изключенията бяха при честото използване на 120Hz опресняване на пълна яркост, но при такъв екран това е разбираемо. Батерията се зарежда бързо и достигахме около 60% за 30 минути. S20 поддържат и обратно зареждане от самия телефон на други устройства, примерно безжични слушалки.S20 (и S20 Plus) има тройна камера - основният сензор е 12-мегапиксела, както и широкоъгълният обектив, който дава възможност за по-добри нощни снимки. Но най-значителната промяна спрямо миналогодишния модел е третият, телефото сензор от 64 мегапиксела. Чрез него възможностите за приближаване значително нарастват. Както при редица флагмани S20 се справяше добре във всякакви условия на снимане, най-вече в автоматичен режим, който се ползва от повечето потребители. Единствената разлика спрямо S20 Plus е, че вторият има и ToF сензор. За търсещите по-професионални мобилни снимки в Samsung са предвидили S20 Ultra с четирите му камери и многобройни възможности.Записът на видео също е сред най-добрите в бранша с функция за тъй наречената суперстабилизация, като смартфоните от серията дават възможност и за заснемане в 8К резолюция при 24 кадъра в секунда (стига да има къде да се гледа после).Samsung Galaxy S20 е най-малкият от цялата тазгодишна серия, но както и при предишните модели се представя изключително стабилно по всеки показател. Което пък го прави много добър избор за потребителите, търсещи флагмански телефон без "бляскави" претенции (за такива е S20 Ultra). Единственото ни възражение е, че с възхода на все по-големите телефони дори и "най-малкият" не е малък. В Samsung тази година са забравили компактните модели като S10e от 2019 г. S20 тръгна през март на цена от около 1750 лв., но в момента може да бъде намерен онлайн и за около 1400 лв., както и през операторите.