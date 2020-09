Войни на стрийминг

Apple TV+ е на сравнително по-ниска цена от Netflix - месечният абонамент струва 9.99 лева, като един акаунт може да бъде използват от до пет устройства едновременно. Основните причини за ниската цена на абонамента са фактът, че технологичният гигант се опитва да набере голяма потребителска маса относително бързо, както и липсата на голямо количество собствени продукции. Подобно на Netflix, цялото съдържание в платформата е налично и за гледане офлайн, а платформата е налична чрез телевизори, компютри, мобилни устройства, както и през уеб браузър. Сред най-популярните заглавия в Apple TV+ са See, Defending Jacob, Home и Central Park. Собствените сериали на Apple имат български субтитри.

Големият победител по отношение на цената е HBO GO. Абонаментният план на стрийминг платформата е един и струва 3.99 евро на месец, а се предлага и като допълнение към плановете на мобилните оператори, както и тези на телевизия от различни доставчици. Акаунтът може да бъде ползван на до пет устройва, като на две от тях може да се стриймва едновременно. Отново цялото съдържание на HBO GО може да се гледа офлайн на смартфони и таблети, както и онлайн на телевизори и през браузър. Някои от най-популярните достъпни заглавия са Game of Thrones, Westworld, Chernobyl, The Outsider, Big Little Lies, Watchmen, Euphoria, True Detective, Succession, Silicon Valley и други. Плюс на HBO GO е и фактът, че цялото съдържание има български субтитри. Също така се предлагат и все повече български и регионални филми.

За да направят избора си, потребителите могат да използват безплатните пробни периоди на платформите - при Apple TV+ и HBO GO той е седем дни, а при Netflix - 30 дни.