Календар 25 - 31 октомври

Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest включва селекция от над 60 артисти от различни държави, някои от които идват за първи път в България. В рамките на събитието ще можете да видите изложби, аудио-визуални, театрални и VR пърформанси, видео арт прожекции, лекции и презентации, творчески работилници, концерти. DA Fest ще се проведе на пет локации: галерия "Академия", галерията на "Гьоте институт", Credo Bonum, галерия "Сердика" и галерийно пространство при Триъгълната кула на Сердика към РИМ - София.

Програма на фестивала и билети от www.da-fest.bg

В рамките на седмицата на скандинавското кино ще бъде показан филмът "Да сънуваш Мураками". Той разказва за

Световноизвестният германски диджей Пол ван Дайк, израснал в Източен Берлин, се завръща на сцената, за да се срещне с почитателите на електронната музика в България. Зад пулта на клуб "Ялта" ще застанат още

Клубът по железопътен моделизъм в България организира ден на отворените врати. Сдружението съществува от 2009 г., а целта му е да популяризира този тип хобита, както и изграждането на железопътни модули, макети и модели.

На Централна жп гара, от 12 ч.

Есенен базар на изкуствата vol.2" ще се предлагат авторски бижута, дрехи, аксесоари, шапки, шалове, кожени изделия, чанти, играчки, картини и декорации. Организаторите са предвидили и работилница за деца. Входът е свободен.

В "Гранд хотел София", зала "София", ет. 2, от 11 ч.

10% от приходите от базара за изграждане на център за хора със синдрома на Даун.

В Изложбената зала на ЦУМ, от 10 ч.

Семейните разходки из София са с продължителност час и половина, в рамките на който екскурзовод ще запознае децата и техните родители с интересни факти, свързани с миналото и настоящето на столицата. Маршрутът включва:

От: 11 ч.

ена: 10 лв. за семейство

В курса "Ливанска кухня" с водеща Хриси Тахле е включено приготвянето на три ястия:

hi@missia23.com

В Missia23, зала 3, откриване на изложбата: От 18.30 ч.

Експериментален проект: всеки ден от 18.00 до 20.00 ч. до 7 ноември, цена: 30 лева, с включена чаша вино

We like kitsch и бар Tell me организират парти по случай Хелоуин. Диджей сетовете ще бъдат от Ivo Charlie и Julieta Intergalactica, а специално участие ще направи Насо Русков от Babyface Clan.

В бар Tell me, от 23 ч., вход: 5 лв.

"Авеню Q". Той е обозначен като мюзикъл за възрастни, а в него по шеговит начин са засегнати темите за расизма, ксенофобията, гей обществото и порно индустрията. Специално участие в представлението взима Рафи Бохосян в ролята на Гари Колман, представлението е и с участиетоМилен Кукошаров и Ангел Николов (пиано).Столичен куклен театър, oт 19 ч., бдатската преводачка Мете Холм, която от дълги години превежда произведенията на известния автор. Филмът е носител на редица международни награди за документално кино.В Дом на киното, от 17.30 ч., билети: 8 лв.Estiva и DJ George.В клуб "Ялта", от 23 ч., билети: 20 лв.По време на "Биобазар "С грижа за нас и природата" ще събере на едно място селекция от био- и натурални продукти, като всеки посетител ще има възможност на място да получи повече информация за всеки от тях. Организаторите на събитието ще дарятНародното събрание, базиликата "Св. София", Паметника на незнайния воин, Паметника на опълченците, Руската църква, бившия царски дворец, БНБ, Археологическия музей, президентството, ротондата "Св. Георги".Начална точка: паметникът на Борис Христов, намиращ се на пл. "Св. Александър Невски", цИнициативата "Капачки за бъдеще" празнува втори рожден ден с благотворително събитие. В концерта ще участват Михаела Филева, Jin Monic, Nikéca, Борис Самаринов & DJ Valex. Всички средства, събрани от събитието, ще отидат за купуването на медицинска техника за нуждаещи се болници. Досега в рамките на "Капачки за бъдеще" са рециклирани 255 000 кг пластмаса и са направени 16 дарения в малки общински болници.В Зала за събития "В парка", от 19 ч., билети 15 лв.къббе билсание, табуле и аиш ассарая - "Хлябът на двореца". Занятието ще се проведе в зала "Цариградско шосе" на Food Connection.Във Food Connection, от 19 ч., цена: 60 лв.Missia23 ще отбележи месеца на фотографията с визуален експеримент, който има за цел да покаже на посетителите разликата между дясната и лявата половина на лицата им. Фотографът Виктор Попов ще направи снимки на всички желаещи, а след това с помощта на обработка ще създаде две лица - дясно и ляво. Инициативата ще бъде придружена и от изложба, озаглавена "Близки срещи от третия вид", в рамките на която ще бъдат показани 11 лица. Ако желаете да се подложите на експеримента, е необходимо предварително да се запишете на имейл на