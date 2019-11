Пчелен опит

Илюстрация Увеличаване Автор: Надежда Чипева Смаляванеа>

През последните години медът се превръща в най-скъпия хранителен продукт – търсенето и консумацията се увеличава постоянно в цял свят, същевременно производството намалява и цената на килограм мед постоянно расте

Марко, на 10 г. със собствения си кошер на покрива на къщата в Симеоново

Увеличаване Марко, на 10 г. със собствения си кошер на покрива на къщата в Симеоново

Теодора Тодорова с кошерите си в с. Равно поле

Увеличаване Теодора Тодорова с кошерите си в с. Равно поле

"От пчелите зависят 90% от зеленчуците, плодовете и посевите, които хората ядат. Ако ги няма тях, за да опрашват, нищо няма да расте. И въпреки че вече е ясно кои са най-вредните препарати, докато съседните Турция и Румъния ги изхвърлят, българските фермери ги купуват на безценица и продължават да ги използват", загрижена е Теодора.

Петя Чавдарова с баба си в Странджа

Увеличаване Петя Чавдарова с баба си в Странджа

Техните пчели летят сами накъдето им хареса за паша, около селото няма крупно индустриално земеделие, само чиста природа. Каквато паша намерят, такъв е медът. Тази година е само билков полифлорен от най-различни цветя. Понякога е манов – който е известен по света и вече е регистриран като запазена марка от Странджа. За да могат да гарантират, че ще имат винаги и един и същ мед, някои пчелари карат кошерите на определена паша. "Опасността при това е, че пчелите стават по-мързеливи и трудно биха летели вече много надалеч, за да си търсят сами вода или цветове", казва Николай. Като цяло дори на дивите европейски пчели не им се налага да изминават много дълги разстояния – все ще намерят цъфтящи растения. "Европейските пчели не са агресивни и не нападат", обяснява Николай. Една пчела, родена през активния летен период, живее средно месец, но за живота си изминава разстояние колкото два пъти обиколката на планетата.

В документалния филм More Than Honey от 2012 г. се прави същата съпоставка между видовете пчели и се разказва историята на избягалите пчели от лаборатория в Бразилия, където учени са правили хибрид между европейска и африканска пчела. Те прелетели разстоянието от Южна до Северна Америка. До средата на осемдесетте години хибридите започват да се заселват в Мексико и Съединените щати. Вече се срещат в много южни щати, включително Калифорния, Тексас, Аризона, Невада и Флорида. Разбира се, този хрибрид Apis Mellifera scutellata е далеч по-агресивен от европейската и съответна българската пчела. "Виждал съм реакции на хора, които, като видят пчела и обръщат масата, но няма причина за тревога - първо, европейският вид пчели са спокойни, второ, когато се отваря един кошер, обикновено се използва допълнително кадене с дим, за да се омаят пчелите", казва Николай Фениксов. В същия филм More Than Honey се засяга темата и за монокултурите – засаждането на огромни територии една и съща култура като огромните площи с бадемови горички или безкрайните полета с рапица в Европа. След изследвания през последните години какво може да попречи на популацията на пчелите като една от причините са посочени именно монкултурите.

Около село Долно Ябълково няма опасност пчелите да попаднат на монокултура, напротив, те разполагат с пълното разнообразие на диви билки и дървета. "Друга заплаха за пчелната популация е практиката на някои пчелари да взимат целия мед, които са произвели пчелите, и да им оставят да се хранят с глюкоза и разни захарни сиропи", казва Николай Фениксов. Той и Петя си имат правило да взимат само половината мед, другата част остава за пчелите, защото е жизненоважен за зимуването им. Засега имат десет кошера, целта им е да достигнат до двадесет, а защо не и повече. Те споделят, че

"Всъщност при мен цялото вдъхновение идва от природата и селото, винаги съм имал тази вътрешна потребност да се свържа с природата и пчелите ми помагат", казва Николай.

Марко, на 10 г.

Увеличаване Марко, на 10 г.

Двете любими хобита на Марко - да строи конструктор и да гледа пчели, вече могат да бъдат съчетани в едно, защото в началото на септември израелският пчелар Дворат Хатавор демонстрира напълно функциониращ кошер от вида "Лангстрот", направен от Lego. Неговото видео в социалните мрежи предизвика цяла вълна от ентусиасти, които си строят кошери. Но дори за да си построи сам кошер от конструктор, човек трябва да е запознат как точно функционира кошерът, какви са правилните размери, как живее пчелното семейство. Всички тези интересни факти софиянци могат да научат в малкия Музей на пчелата на метро спирката "Г.М. Димитров" в София. Там е инсталиран прозрачен кошер, в който посетителите могат да наблюдават как точно се образува медът в питата. За двете години, в които работи музеят, той вече се е превърнал в любимо място на децата, идват цели училищни класове. Мястото функционира благодарение на доброволци, Петър Вълчанов е един от тях – екскурзовод по професия, пчелар по призвание, основател на сдружение "Биоград". "Правехме биоградинки в градска среда, но осъзнахме, че има нужда от повече информация за важността на пчелите, целта ни беше да достигнем до повече хора и деца", казва Петър. Освен че се грижи за кошера в музея, той има и собствени кошери в двора на къщата си в квартал "Витоша", под Симеоново. "Изследвах меда си и няма увеличени показатели на тежки метали, което доказва, че е съвсем безопасно да се гледат пчели в голям град като София", смята Петър Вълчанов.

Доказателство за това са и кошерите в Киноцентъра, които той наглежда цяла година по покана на

. Кошерите са пет, изработени по австралийска технология, която позволява вътре да се центрофугира, няма нужда да се отварят, а медът изтича директно през чучур. Актьори и гости, всички могат да си наливат мед в чая директно от кошера.

Музей на пчелата в София

Увеличаване Музей на пчелата в София

парадокс в наши дни – пчелите търсят спасение именно в града, бягайки от полетата с пестициди

Любовта към пчелите по цял свят вдъхновява модни брандове, които пускат цели линии с облекла за пчелари, шапки с мрежи, бижута с пчели, тази страст завладя и висшата мода – "Маккуин", "Готие", "Гучи" пускат през последните години на седмиците на модата в Париж и Лондон колекции с пчеларски костюми или детайли от кошери и пчели. Паралелно с тенденциите в модната индустрия и туризма уелнес индустрията също отваря очите си за апитерапията. В нея се използва абсолютно всичко: пчелна отрова, мед, хитин – външната обвивка на пчелата, която е богата на протеин, пчелно млечице, прополис и др. Дори в близката ни Словения този вид терапия е много добре развит туризъм. Експанзията на пчелите стига и до музиката - българският диджей Христо Стоев, който живее в Канада, произвежда музикални дискове с пчелна пита. Той пренася своята страст към пчелите от България в Канада и там в момента гледа кошери. От работата си с тях се вдъхновява в музиката, където вплита звуци от жужене. Христо свири на плочи и всякакви машини - някои от които си ги изобретява сам, а в момента участва в две групи с музикални инструменти като африканска кора и кахон. В малкото останало време снима предаване за готвене в Youtube – и тук медът има централна роля. "В Албърта зимите са доста сурови и там пчеларите често купуват нови кошери с пчели всеки сезон или ги преместват на юг, или ги оставят да се справят сами. В Британска Колумбия, където живея, има добри райони и могат да се изкарват около 200 кг мед на кошер за сезона. Аз съм на остров и в моя град има невероятно много цветя и градини, което превръща пчеларството в много популярно хоби напоследък", твърди Христо Стоев.

Най-важното за начинаещи пчелари:



1. Най-популярните видове кошери са "Дадан-Блат", "Лангстрот-Рут" и "Фарар". Но за начинаещи пчелари най-подходящ е "Дадан-Блат".

2. Най-добре е да се започне с от три до пет пчелни семейства.

3. Един кошер в пчеларските магазини е около 100 лв. Толкова е приблизителната цена и на рояк пчели.

4. Изберете мястото на кошерите спрямо близостта до чиста вода.

5. Важно е кошерът да не е на течение.

6. Видът кошер и технологията за гледане трябва да съответстват на дадения район.

7. Температурата в кошера трябва да е постоянно 36 градуса.

8. Първата година кошерът произвежда мед главно за себе си, пчелите трябва да укрепнат, не им го взимайте.

9. Пчелите трябва да имат постоянно работа, преди да дойде времето за зазимяване, иначе ще напуснат кошера. С други думи, трябва да имате готовност да извадите допълнителните пълни пити и да сложите нови празни.

"Един буркан мед е чудесен повод да се появиш навсякъде, вече отивам на гости с мед, който ние сме си произвели, вместо с бутилка уиски", казва Николай Фениксов – дизайнер и музикален селектор, който отглежда пчели с приятелката си фотографка Петя Чавдарова. Те не са изключение в градския пейзаж - все повече хора имат кошери в града или в някое близко село.Това лято Кралското географско общество във Великобритания обяви пчелите за най-важните същества на планетата. Притеснени от докладите на Greenpeace и WWF от последните години за измиране на пчелите, хора, които не са имали никакъв досег с тях, започнаха да ги изучават, други – често внуци на потомствени пчелари, решават да възобновят традицията, привлечени от сложната организация на пчелния свят, и правят всичко възможно да поддържат живи кошери. България е с вековна пчеларска традиция и ентусиазмът, с който целият свят обръща поглед към пчелите, не ни подминава - от десетгодишния Марко до шейсетгодишния Симеон Тодоров и дъщеря му Теодора, която дори създава Национално сдружение на жените пчеларки. В София има и малък Музей на пчелата с прозрачен кошер, български стартъп произвежда сензорни станции за дистанционно наблюдение за цял свят, на покрива на "Хилтън" се мъдрят кошери, а до неотдавна две пчелни семейства живееха на терасата на НДК. В Холандия покривите на стотици спирки на градския транспорт са превърнати в малки градини с цветя, които да помагат за пашата на пчелите.Миналата година Европейският съюз забрани употребата на най-широко използваните инсектициди в света – неоникотиноидите, след като изследванията показваха, че те пречат на пчелите и дори водят до измирането им. Тези пестициди ще могат да бъдат използвани само в затворени оранжерии. Теодора Тодорова заедно с други българи е участвала в работните групи в ЕП, в които са обсъждали как да помогнат на пчелите. Когато преди години на баща й му хрумва да започне да отглежда пчели, без да има какъвто и да е опит, и стартира ударно с двеста кошера, тя му казва, че е луд и няма да припари там. "Беше ме страх да не ме ужилят, въобще не ме вълнуваха, а и исках да уча психология", казва Теодора. Постепенно обаче й става интересно, започва да обикаля с пчеларя, който баща й наема, а когато още първата година им измират сто кошера, тя решава да разбере каква е причината. Заедно с баща й посещават десетки европейски ферми в Италия, Словакия, Швейцария, но учител намират в България – Костадин Якофов, пчелар с десетилетия опит - "от него разбрах, че нищо не сме правили правилно". Научават, че на едно място не трябва да има повече от сто кошера, защото си пречат за пашата, много е важно да са спазени пропорциите на кошерите: и един милиметър да е грешен, пчелите се дразнят и преправят всичко с восък. Ако наблизо няма вода, трябва да им се оставя и най-вече да са далеч от пръсканите с пестициди посеви.Според Теодора Тодорова пчеларството е наука, която трябва да се изучава наравно с другите специалности в университета, и дори и пет години интензивно следване са малко. Паралелно с психологията тя се заема с професионално отглеждане на пчели в Равно поле до София, програма на ЕС за инвестиране й позволява да си купи кошери. Постепенно работата по тях поглъща цялото й време – не довършва следването си по психология, а днес, когато приятели я търсят вечер за купон, тя ги привиква да й помагат с разсипване на мед по бурканите. Кошерите й днес са около триста на различни места във и около Равно поле, баща й и майка й също са изцяло посветени на семейния им бизнес с кауза – Teddy Honey . За Теодора каузата за опазване на пчелите се превръща в начин на живот – дори външният й вид го подсказва, докато тичам след нея от пчелин на пчелин, няма как да не забележа дървения часовник с изобразени пчели, висулката, която е на същата тематика, и непрестанно звънящия й телефон и разговори с пчелари, защото организира фермерски пазар на паркинга на IKEA.Същото притеснение за бъдещето на пчелите споделят и Николай Фениксов и Петя Чавдарова, които живеят в София, но пътуват до странджанското село Долно Ябълково няколко пъти в годината, за да наглеждат кошерите си. Техните пчели са, както те ги определят, полудиви. "Наследих ги от баба ми и дядо ми, защото те вече са твърде възрастни да се грижат за тях и се преместиха в Бургас. Прекарах детството си с тях селото и гледах как се грижат за кошерите", разказва Петя. Тя си спомня как са прихващали диви кошери с дядо й в гората, как той се е покатервал на някое дърво и е събирал диви пчели с малко парче пита. Усилията, които полагат, според нея са много важни не само защото продължават традицията на рода й. Брат й Станислав Чавдаров и родителите й, които живеят в Бургас помагат много за гледането на кошерите.Може да гледате кошери с пчели и без да имате китно село в Странджа, доказателство за това е десетгодишният Марко, който се възхищава на пчелите съвсем отблизо и без никакъв страх. С помощта на майка си Магдалена Малеева и баща си Любомир Ноков той слага три кошера на покрива на дома им в Симеоново. "Първо взехме от прабаба ми кошер, но с него не успяхме да прихванем рояк, купихме си нов кошер и рояк и вече четири месеца се грижа за тях", казва Марко, който много обича да закусва филия с мед. След документалния филм за пчелите, който гледа, и срещата със семейния приятел пчелар Венко момчето е сигурно, че иска да ги отглежда само. Всеки ден си облича специалните дрехи и мрежа за главата, запалва "пушилката", която ги замайва – "понякога, докато си играя с легото, се сещам, че трябва да се погрижа за пчелите, и точно в този момент не ми се прекъсва играта, но отивам да ги нахраня и да им сложа вода".Петокласникът е възхитен и от познанията на пчелите по математика – "на мен ми е трудно с линия да начертая един шестоъгълник, а те правят хиляди без линия". Впечатляват го и организираността и дисциплината им, както и много силното им обоняние. "Ориентират се и сами си намират ливади с цветя и билки в разстояние на четири километра от нашата къща", казва Марко. Той събира восък и смесвайки го с етерични масла, приготвя вазелин за устни – "имам си бизнес план да го продавам и да си събера пари за още лего или игра за Playstation". В момента имат два дървени и един пластмасов кошер, но Марко и баща му планират следващият им кошер да е в дънер. "Но не смея в момента да си местя кошерите, защото пчелите биха се объркали – те правят много детайлни изчисления и един сантиметър разстояние би ги объркал, затова ако се налага все пак преместване, трябва да е милиметър по милиметър."Nu Boyana FilmВдъхновените хора, които искат сами да започнат да се грижат за пчелите, препраща към Съюза на професионалните пчелари, които организират курсове периодично. Някои класове с ученици след посещение в музея си слагат кошер в двора. "Децата разбират, че пчелите не са страшни, ние така или иначе живеем сред тях в София, просто често не ги забелязваме. Днес един колега спаси един рояк, който се беше заселил до църквата "Св. Неделя", разказва Петър. Той подчертава, че сме свидетели на. Българските пчелари редовно протестират против неспазването на забраните от ЕС за пръскането с опасни пестициди, последните им искания са от 19 септември - за ефективни присъди за земеделци, които не спазват закона, и по-строг контрол.Отвъд океана стига и българската компания Pollenity , която продава сензорно устройство Beebot от 2017 г. Днес те имат устройства на пет континента, като основният им пазар е САЩ. Устройството измерва и анализира вътрекошерната температура и влажност и записва и анализира честотите, на които пчелите жужат. Това са важни показатели за здравето, състоянието и продуктивността на пчелите и благодарение на тях пчеларят знае в реално време как са пчелите му, от какво имат нужда и трябва ли той да се намеси по някакъв начин.През последните години пчеларството от хоби с кауза прераства в цяла индустрия с всички възможни аксесоари, устройства, приложения, книги и филми по темата. Но хубавото е, че както казва мечо Пух, който всички ние познаваме като един най-големите любители на мед – "колкото повече, толкова повече", и съвсем прекият резултат от тази масова страст, е че хората на всякакви възрасти и с най-разнообразни професии научават много повече за самите пчели и тяхното ключова роля в крехкото екоравновесие на планетата.