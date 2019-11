Календар и домашно кино

"

Куратори на изложбата са Радослав Механджийски и Теодора Константинова. Фокусът на Little Bird Place ще бъде съвременно изкуство, посветено на природата, биологичния свят и екологията.

В Little Bird Place от 11 ч.

Криста Бел, позната ни от филмите на Дейвид Линч, пристига за втори път в София с турнето си Time Never Dies. Тя ще представи новия си албум Feels Like Love, който излезе през април тази година. Криста ще гостува у нас с квартета си, който включва Кристофър Смарт (бас, бекинг вокали, съавтор на песните), Джейсън Олтман (барабани), както и китариста Джон Санчес.

В Mixtape 5 от 21 ч., билети: 28 лв.

Първото издание на детския фестивал за нулев отпадък

" Къщичка

" ще бъде посветено на двигателната култура, изкуствата и практиките за живот с нулев отпадък. Събитието ще включва: йога за родители и бебе, готвене за деца, цигулкова приказка с Бо Желязкова, актьорски трейнинг за родители и деца,

Организаторите са предвидили и ястия, приготвени от

т 10:30 ч.

Във Военномедицинска академия, от 10 ч.

-р Робин Андрюс, който ще говори за Слънчевата система в лекция, озаглавена "От извънземни вулкани до астероиди терминатори

" , д-р Мартин Модер ще сподели мнението си по темата дали е възможно да се създаде свръхчовек, д-р Джонатан Петит пък ще разкрие повече за съвременната генетика в лекцията си

" Може да съдържа следи от неандерталци

" .

В Sofia Event Center от 10 ч., билети: 25-60 лв.,

FREA pop-up store ще гостува на EXE club. Идеята на винтидж базара е да информира потребителите за последствията над околната среда от бързата мода и да им предложи алтернатива чрез дрехите втора употреба. На базара ще можете да видите специална селекция от винтидж предложения, да послушате музика и да си вземете напитка.

В EXE club от 12:30 ч.

Владимир Павлов, първият българин, спуснал се със сноуборд от осемхилядник, ще разкаже повече за екстремното си преживяване. Той ще сподели снимки и истории как е успял да стигне до осмия по височина връх в света – Манаслу.

В Дома на киното от 19 ч., билет: 8 лв.

Тазгодишното издание на

" Киномания

" ще бъде открито с премиерна прожекция на

" Засукан свят

" на Мариус Куркински. Филмът е по разказ от сборника

" Диви разкази

" на Николай Хайтов. Оператор и продуцент на

" Засукан свят

" е Иван Тонев. В лентата участва самият Куркински, както и Камен Донев, Ана Пападопулу, Виктория Колева, Вяра Коларова и др.

В НДК, от 19 ч., цялата програма на

" Киномания

Изложба на рисунки на българската художничка от албански произход Лика Янко в "Квадрат 500" от колекциите на Владимир Илиев и Александър Тошев. Първата самостоятелна изложба на Лика Янко е била през 1967 г. и е свалена веднага след откриването. През следващите двадесет години тя е изключена от общите прояви на художниците. Известна е със своеобразния си и уникален стил, който не се вписва в тогавашната конюнктура. Куратор на изложбата е Иво Милев.

Домашно кино



Тъмните му материи

Сериал-адаптация по трилогията на Филип Пулман със същото име, смятан за модерна класика. Епизодите проследява Лира – наглед обикновено момиче в необикновен свят. Тя тръгва да търси отвлечен приятел, но разкрива зловещ заговор за крадене на деца. Така решава да разреши загадката, наречена Прашеца.

Премиера по HBO, 8 ноември от 20:00 ч.; HBO3, 9 ноември от 21:00 ч.



"Европа отвисоко"

Продукцията от шест епизода представя зрелищни въздушни кадри на някои от най-живописните европейски държави, култури и забележителности. Заснета в рамките на една година, всеки неин отделен епизод пренася в различна европейска държава (в последователност) – Италия, Германия, Холандия, Великобритания, Полша, Испания.

Премиера, National Geographic, 10 ноември от 22:00 ч., всяка неделя



Обратно броене: Издигането и падането на Берлинската стена

Документален ф илм в две части, който ни прави свидетел на изграждането и падането на Стената, пречупени през призмата на преживяванията на участниците в поредицата. Историци и експерти коментират събитията. Дневници и писма на очевидци разкриват личната им перспектива, невероятните обрати и силните емоции.

Премиера, Viasat History, 9 ноември, 22:00 ч.



Maradona in Mexico

Футболната легенда Диего Марадона пристига в Кулиакан, столицата и най-големият град на северозападния щат Синалоа в Мексико, известен с нарко картелите си, за да спаси местния отбор "Дорадос".

Премиера по Netflix, 13 ноември