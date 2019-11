Kалендар и домашно кино

Домашно кино



Милионите на Ескобар

В продължение на години наркодилърът Ескобар е трупал милиарди долари и е заравял купчините си с пари из цяла Колумбия. Голяма част от тях все още са неоткрити. В новия сезон на поредицата двамата бивши агенти на Администрацията за борба с наркотиците (DEA) – Крис Фейстл и Джери Саламех, се завръщат в страната в търсене на заровеното съкровище на Пабло Ескобар.

Премиера по Discovery Channel, всяка събота от 23:00 ч.



Експедиция "Амелия Еърхарт"

Двучасовият документален филм, част от продукцията "Жените, които променят света", проследява мисията на популярния подводен изследовател д-р Боб Балард, познат с откритието на останките на "Титаник" през 1985 г. Той поема на амбициозна експедиция, по време на която иска да разкрие мистерията около изчезването на американска та авиаторка Амелия Еърхарт, която е сред първите жени пилоти и първата жена, прелетяла над Атлантическия океан.

Премиера по National Geographics, 16 ноември от 22:00 ч.



Earthquake Bird

Криминална драма, продуцирана от Ридли Скот по едноименния и много награждаван роман на Сюзан Джоунс. Действието се развива в Токио през 1989 г., а в главната роля е героинята на Алисия Викандер – Луси Флай, която започва връзка с местен фотограф, поставяща на изпитание отношенията с най-добрата й приятелка – Лили. По-късно Лили изчезва... Сценарист и режисьор на Уош Уестморланд.

Премиера по Netflix, 15 ноември



The Toys That Made Us

Умовете зад най-емблематичните детски играчки в историята обсъждат възхода, а понякога и паденията на техните творения на милиарди долари. Сред тях са Star Trek, Transformers, LEGO, Hello Kitty и др.

Премиера по Netflix, 15 ноември