Календар и домашно кино

Домашно кино



The Irishman

Отдавна чакаме този филм. The Irishman е под режисурата на тъкмо навършилия 77 години Мартин Скорсезе и с участието на актьорите великани Робърт Де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши. Филмът по сценарий на носителя на "Оскар" Стив Зейлиън (" Списъкът на Шиндлер ", " Бандите на Ню Йорк ") е базиран на романа на Чарлз Бранд - I Heard You Paint Houses, който р азказва историята на Франк Шийрън. "Ирландеца" е ветеран от войната и наемен убиец на мафията, отговорен за над 25 убийства и свързван с изчезването на профсъюзния лидер Джими Хофа през 1975 година. The Irishman е проект на стрийминг платформата Netflix, затова може да го гледате там.

Премиера на 27 ноември



1989: Годината на съвременния свят

Няма друга година, която да е изиграла толкова ключова роля в оформянето на настоящето ни като 1989 г. Три десетилетия по-късно National Geographic прави преглед на емблематичните събития, които продължават да господстват в обществения дискурс. Поредицата започва с драматичен преглед на годината, която е изпълнена с революции по света. Новите политики на съветския лидер Горбачов водят до падането на Берлинската стена, правителствени промени в Китай са последвани от протести на Тянанмън.

Премиера по National Geographic, 24 ноември, 00:05 ч.



На тъмно

След успеха на "Горящият храст" и "Пустош" НВО Европа предлага оригинален поглед върху рядко екранизиран период – сриването на Съветския съюз. Действието на драматичния сериал се развива в края на 1989 г. и в навечерието на Кадифената революция, сложила край на 40-годишното руско господство в Чехословакия. Сериалът от шест части потапя в света на тайните служби и дисидентската общност. В центъра на историята е обикновена жена, която не принадлежи на нито един от тези два свята, но е принудена да разкрие неочаквани тайни.

Премиера по HBO3, 21 ноември от 18:20 ч.; 26 ноември от 21:00 ч.