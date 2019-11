22.11 - 22.12

Духът на Коледа

Немският коледен базар се провежда за девета поредна година, на него ще се предлагат щолен, вурстове, хлебчета, курабийки, както и греяно вино и пунш. Организаторите са помислили и за децата, за които са подготвили детски пунш. Дядо Коледа ще присъства на базара, за да чуе желанията за подаръци на най-малките. На сцената ще има и специална музикална програма, като през седмицата изпълненията ще бъдат само вечер, а през уикендите през целия ден.

В Градската градина, от 10 ч.

29.11

Посока север за деца

Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, организира изложба на български художници, живеещи в северните държави. Заедно с една от художничките, участваща в изложбата, Евелина Добранова, ще се проведе и детско ателие. То е подходящо за деца от 7 до 14 години, които ще имат възможност да изработят колажи и произведения на изкуството с нашивки и значки.

В Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, от 14 ч., вход: 1 лв.

29.11

On the Road Again

Travel Expo събира на едно място над 50 изложителя от сферата на туризма. В рамките на събитието посетителите ще могат да получат специални оферти за почивки, екскурзии, круизи, хотелски резервации и самолетни билети. Предвидени са предложения и за градски хотели в София, които предлагат организация на сватби и други събития.

В НДК от 10 ч.

29.11

Никулден с морски дарове

Кулинарно училище Amuse Bouche организира курс, посветен на морските дарове. В рамките на обучението ще научите как да ги избирате и съхранявате, както и как да ги почиствате и обработвате. Програмата включва рецепти за стриди с бяло вино и сотирани зеленчуци, салата с мариновани калмари в азиатски стил, скариди с чесново масло и сос нантуа и октопод по галисийски.

В Кулинарно училище Amuse Bouche от

19:00 ч., цена: 90 лв.

29.11

Седмото издание на Rakia and Spirits Fest ще се състои в НДК и ще предложи на посетителите си над 300 вида ракия. Ще се проведат и мастъркласове, в рамките на които посетителите ще могат да се запознаят отблизо с процеса по дестилиране на ракията. Ще бъдат обособени и коктейлна и зона и зона за храна.

В НДК, начало 14 ч., билети: 20 - 45 лв.

30.11

Арменски долми

Фестивалът на долмата ще предложи различни вариации на арменското ястие. Събитието се организира за втори път, а посетителите ще имат възможност да опитат както месни, така и постни долми или сарми.

В Арменски културен дом от 14 ч.

30.11

Откраднати шедьоври

Лекцията "Най-шокиращите обири и фалшификати в света на изкуството! Част 2" ще разкрие повече за фалшификаторската дейност и какви проблеми поставя тя пред художествения свят. Изкуствоведите Радослав Механджийски и Теодора Константинова, които ще водят представянето, ще разкажат повече и за обирите на различни шедьоври, затова какъв е пътят им след това и какви са грешките, които допускат крадците.

В Дом на киното от 16 ч., билети 10 лв.

1.12

Последното за годината състезание XLkmrun ще се състои в Северния парк. Трасето е с нулева денивелация и дължина 6 км за една обиколка, съответно 12 за средната дистанция и 18 за най-дългата. За да участвате, е необходима предварителна регистрация.

В Северен парк от 11 ч., цена: 20 лв., регистрация на: www.5kmrun.bg

2 - 5.12

Предстои да се проведе 15-ото издание на ежегодния фестивал за екстремни спортове и приключения "Дни на предизвикателствата". Тази година гостите от чужбина са четирима: Кристоф Думарест - гид и алпинист, Еврард Вендербаум - документалист, алпинист и изследовател, Дион Леонард - ултрамаратонец, и Антоан Жирар - парапланерист. Организаторите са предвидили и прожекции на различни филми, както и фотографски конкурс за професионалисти и любители със заглавие "Биоразнообразие и дива природа".

В УАСГ и Френския институт, билети: 30 лв. за възрастни и 13 лв. за деца от 10 до 13 г. Програмата на фестивала:

predizvikatelstva.com

3.12

Издателство "Соки и Моки" ще представи дебютната си книга, озаглавена "Коледното приключение на Жана Помпон". По време на събитието организаторите ще разкажат повече за бъдещите проекти на издателството, а освен това са предвидили четене и акомпанимент на пиано.

В бар "Синтезис" от 18:30 ч.

4.12

Fiddlers on the Roof

Триото Violons Barbares пристига за първия си концерт в България, за да представи новия си албум Wolf's Cry. Етно групата е базирана в Страсбург и се състои от българин, монголец и французин. В репертоара си имат авторски композиции, както и обработки от българския и монголския фолклор. На концерта в София публиката ще чуе нови версии на песни като "Джоре дос" и "Седенки".

В Sofia Live Club от 21 ч., билети: 20 - 30 лв.

до 20.12

Тънка червена линия

Нишката на съдбата" е необикновена изложба, с която Китайският културен център в София отбелязва 70 години китайско-български дипломатически отношения. Ще бъдат представени работите на две поколения артисти, събрали в историята на семейството си Китай и България. Легендата Марин Върбанов, китайската му съпруга Сун Хуайкуей и синът им, художникът Феникс Върбанов, който живее в Париж, са събрани в арт проект, организиран от дъщерята им и сестрата на Феникс – Боряна Сонг. Артистичната фамилия, около която гравитира софийската бохема през 60-те години, споделя обща страст към красотата в живота, която развива в различни посоки.

В Китайския културен център

30.11След миналогодишния успех на специалната презентация и дегустация на изключително лимитирани и редки български вина, и тази година винените магазини CASAVINO ще ни опиянят предколедно със събитието SELECTION’19 "Опитай Неопитаното" - 20 непознати находки от българските изби, някои от които създадени и бутилирани специално за веригата. По време на дегустацията всеки ще може и да си поговори с енолозите на 12-те изби, които участват в събитието и да научи повече за тези специални вина.В клуб "Перото", НДК. Вход: 20 лв, детайли на: www.casavino.bg