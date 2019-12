Пича с фотоапарата

Илюстрация Джеф Бриджис

Малко хора знаят, че Джеф Бриджес, актьорът, когото познаваме от "Големият Лебовски", "Принцът на приливите", "Огледалото има две лица", от 30 години не се разделя с фотоапарата Widelux F8, с който снима всичко, което остава зад кадър на снимачната площадка.



Шестнадесет години след дебюта на първата част свои фотографии Джеф Бриджис представя продължението Volume II в партньорство с издателство Power House.

Американският актьор остава в историята на киното с един прочут прякор, взет назаем от негов любим герой – Пича от филма на братя Коен "Големият Лебовски". Не е тайна, че до ден днешен някои от колегите му продължават да се обръщат така към него.

Джеф Бриджис дебютира в киното едвда двегодишен във филма The Company She Keeps, заснет през 1951 г. Досега се е снимал в 75 филма, а от 2016 г. документира работни моменти от снимачната площадка и прави албуми за колегите си.

"Резултатът е един миг, поставен в рамка. Понякога на фокус, друг път не, но винаги с история. Фотоапаратът е винаги с мен в очакване на момента. Никога не се оглеждам за нещо забележително, защото мисля, че именно това е основна пречка в творческия процес – взирането, концентрирането. Хубавият кадър просто се случва, както всичко друго в киното", казва Бриджис в интервю за сп. Dazed.

Той следва същата артистична концепция – Холивуд зад кулисите в интересна селекция от кадри, направени, докато снима филми като "Непокорните", "Лудо сърце" (за тази роля има "Оскар"), "Трон" и "На всяка цена".Продължава традицията и с благотворителния характер на изявата си, защото всички средства, събрани от продажбата на албума, са в подкрепа на Асоциацията на филмовите работници в Америка.Своя лентов фотоапарат – 35 mm Widelux, актьорът определя като "мост между фотографията и киното". С него са документирани Мерил Стрийп, Джулиан Мур, Джордж Клуни, Робърт Дювал, Тоби Макгуайър. "Все нещо трябва да се прави между сцените на снимачната площадка. Аз спя, ям и снимам", пише в предговора към Jeff Bridges: Pictures Volume 2.