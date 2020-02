Kалендар и домашно кино

Домашно кино



Дворците на народа

Четирисерийният документален филм на сценаристите и режисьори Борис Мисирков и Георги Богданов показва "Катедралите" на социализма", или пет сгради символи на властта от близкото минало - в Белград, Берлин, Букурещ, Москва и София. В този епизод - Дворецът на Сърбия в Белград.

БНТ, 1 март, 16:30 ч.



Ирина

Режисьорският дебют на Надежда Косева от миналата година обра десетки награди на международни фестивали. Ирина работи като сервитьорка на непълен работен ден в малък български град, но е уволнена. В същия ден съпругът й преживява сериозен инцидент, който го осакатява и той не може да изкарва пари за семейството си. Тя трябва да се грижи за съпруг-инвалид и детето си, останала без работа. Затова взима на пръв поглед просто решение: да стане сурогатна майка.

Премиера, 1 март, Cinemax2, 21:30 ч. и на 2 март, 14:35 ч.



All the Bright Places

Американката Дженифър Нивън е авт орка на бестселъри, един от който е издаденият през 2015 г. роман All the Bright Places ("Всички наши места", ИК "Ентусиаст") . Сега Netflix го филмира, за да представи историята на двама тийнейджъри, събрани от общ ученически проект, всеки опитващ се да разреши своите вътрешни кризи. С участието на Ел Фанинг.

Премиера по Netflix, 28 февруари



Queen Sono

Първи южноафрикански сериал на Netflix! Той представя тайния агент (Пърл Туси), която се бори с престъпността и участва в тайни операции, като едновременно с това трябва да се справя с кризи в личния си живот.

Премиера по Netflix, 28 февруари