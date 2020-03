Kалендар и домашно кино

ДОМАШНО КИНО



Заговорът срещу Америка

Минисериалът от 6 епизода е адаптация на романа на Филип Рот от 2004 г. Той ни пренася на територията на САЩ в годините на Втората световна война, за да разка же историята на една паралелна реалност - когато американският пилот, прелетял за първи път Атлантическия океан и защит аващ мир а на всяка цена, Чарлс Линдбърг печели президентските избори срещу Франклин Д. Рузвелт през 1940 г. Сюжетът е разказан през личната история на еврейско семейство от Ню Джързи, чиито членове преживяват навлизането на нацистките убеждения и действия. Сериалът е дело на Дейвид Саймън и Ед Бърнс, които познаваме от сериалите The Wire, " Наркомрежа" и "Поколение на убийци".

Премиера по HBO, 17 март, 21:00 ч.



Пещерата

Спряганият за един от най-добрите филми на годината от The New York Times, Los Angeles Times, NPR и The Washington Post и номиниран за награда "Оскар" за 2020 г. "Пещерата" е лента - непоколебим поглед към сирийската война и някои от нейните жени герои. За обсадените цивилни граждани в разкъсваната от война Сирия надеждата и безопасността се намират под земята, в тайна подземна болница, известна като "Пещерата", където главната лекарка и педиатър д-р Амани Балур и колегите ѝ Самахер и д-р Алаа са извоювали правото да работят наравно със своите колеги мъже по начин, който би бил немислим в потискащата патриархална култура на повърхността.

Премиера по National Geographic, 14 март, 22:00 ч.



Западен свят III

Честно казано, вторият сезон на сериала беше по-скоро разочароващ, но се надяваме, че пресният трети ще ни развълнува отново. Посоката му е съвсем нова - ще видим накъде ще продължат роботите, които се включват в истинския свят и по-специално несимпатизиращата на хората Долорес. Очаквайте и среща с дебютиращи в сериала актьори - Арън Пол от Breaking Bad, Венсан Касел и др .

Премиера по HBO, 16 март, 21:00 ч.