Keep Calm and Read a Book

Познатият и обичан от читателите автор на "Кратка история на почти всичко" Бил Брайсън и този път изненадва с книга, посветена на популярната наука. Американският писател пише "Тялото. Наръчник за употреба" с характерното си чувство за хумор, което не отнема от сериозността на информацията. Брайсън обяснява на достъпен език как функционира човешкото тяло.

"Сиела", цена 27 лв.

"Правата на читателя", Даниел Пенак

"Историята на изгубеното дете" е последната, четвърта част от тетралогията на Елена Феранте, която разказва за сложните взаимоотношения между две приятелки и историята на родния им Неапол през втората половина на XX век. Името на една от най-популярните италиански писателки, майстор на психологическия роман, Елена Феранте, всъщност е псевдоним и единствено издателят знае кой се крие зад него, дори не е ясно дали е жена или мъж. Това не попречи на списание Time да включи Феранте в списъка на 100-те най-влиятелни личности в света. Първата част от поредицата (също и телевизионен сериал с висок рейтинг) е "Гениалната приятелка", следват "Новото фамилно име" и "Тази, която си отива, тази, която остава".

"Колибри", цена 20 лв.; като електронна книга на български се намира на страницата на издателството colibri.bg

"Немислимото", Хелън Томсън

"Сиела", цена 16.90 лв.; налична на сайта ciela.com и като електронна книга на български

"Фабер", цена 20 лв.

"Вторият пол", Симон дьо Бовоар

"Вторият пол" (превод Евгения Грекова, 936 стр.) изследва патриархалното общество, потисничеството на жената и женската еманципация. Този труд оказва силно влияние върху развитието на феминисткото движение.

Излязлата през 1985 г. класика на колумбийския писател

, отличен с Нобелова награда за литература, е роман за една любовна история, която прави живота по-безкраен от смъртта.

Димитър Димитров

"Българска история", цена 16.90 лв.

Зад неповторимия тандем Братя Мормареви стоят писателите и сценаристи Марко Стойчев и Мориц Йомтов, създали вечните шедьоври като "Васко да Гама от село Рупча", "Войната на таралежите", "Изпити по никое време" и много други. На 12 март излезе и ново издание на "Лили" с твърди корици - приключенска история за малкото момиче, "което само след пет години ще стане на 14". Зад забавните детски щуротии стои и една сериозна задача, която Лили си е поставила - да събере разведените си родители. Но преди това предстои едно безгрижно лято на морето.

"Сиела", цена 15.90 лв.

"Ленинград. Живот под обсада", Сергей Яров

"Изток-запад", цена 19 лв.

Аудиокниги

"Остайница", Рене Карабаш

Херман Кох е най-превежданият нидерландски писател, а "Вечерята" е един от най-известните му романи. В аудиокнигата разказвач е Христо Чешмеджиев. Историята е за две богати семейства, които се срещат на привидно безобидна вечеря и се опитват да се държат все едно нищо не се случило, а в действителност синовете им са заподозрени в брутално престъпление. Продължителността е 8 часа и 29 минути.

storytel.com

"Край на мита за добрата майка", Алисън Шейфър

"Малки жени" - детската класика на Луза Мей Олкът, с която са израснали поколения деца, е достъпна в оригинал на английски език в Storytel. Сестрите Мег, Джо, Бет и Ейми забавляват истински с живите си пълнокръвни образи, а премеждията им по време на гражданската война не ги отчайват, а само засилват креативността им. Филмът на Грета Гъруиг, който е шестата адаптация по книгата Little Women, беше номиниран за "Оскар" тази година и може да е добро продължение след аудиокнигата.

storytel.com

Summary of The Daily Stoic: 366 Meditations on Wisdom, Perseverance, and the Art of Living, Райън Холидей

"Под паважите на София" е аудиокнига, създадена по археологическите дневници и двете неиздавани автобиографии на арх. Магдалина Станчева, уредник в Музея за история на София от 1952 до 1984 г. "Софийската Индиана Джоунс" е истинска пазителка на тайните - на императори, ханове, бани, вили, партийни и държавни постройки. Тя се е спускала с кофа под Министерския съвет и се е катерила с токчета на покрива на "Света Петка", за да събере и свали внимателно 50-те глинени делви, намерени случайно една сутрин.

Проектът е на Калина Гарелова и Яна Сарандева, а гласът е на Милена Лекова от БНР.

Електронни книги на английски език

Educated, Tara Westover

amazon.com

Тази книга е истинско удоволствие за всички четящи хора, които свободно могат да се посмеят с френския автор на претенциите в литературата и да разберат, че и читателят има права. Правото да не четем, правото да прескачаме страници, правото да мълчим и други. Освен че описва различните читателски навици, Даниел Пенак дава и безценни съвети на родителите как да помогнат на децата си да заобичат книгите. Предложените от него стъпки са съвсем конкретни и биха могли да се използват през следващите дни, когато детски градини и училища са затворени. Реален шанс за родителите да помогнат на малките да открият необятния свят на книгите и да си създадат читателски навици. Илюстрациите в "Правата на читателя" са на ненадминатия Куентин Блейк."Кръг", цена 14 лв."Немислимото" на американската журналистка Хелън Томсън е резултат от двегодишно околосветско пътешествие. В книгата тя разказва девет истории на хора, които тестват границите на известното досега в невронауката, включително мъж, който помни всеки ден от живота си, и жена, която постоянно се губи в дома си. Томсън пише книгата и за да покаже човешката и емоционалната история зад случаи, които обикновено са само изключение в сухата статистика или се превръщат в медийна сензация.Арне Свинген е един от най-превежданите и талантливи детско-юношески писатели от Норвегия. Една от неговите мисии е да мотивира децата да заобичат четенето. Успява. Неговата книга "Балада за един счупен нос" е преведена на 16 езика и печели литературната награда на норвежкото министерство на културата. По деликатен начин той засяга темата за тормоза в училището, разказвайки още за смелостта и страха, и всичко това на фона на разсъждения за музиката, която е своеобразен литературен саундтрак."Емас", цена 12 лв.Ерик Уайнър е световноизвестен с бестселъра на New York Times, издаден и на български, "География на блаженството". В настоящата книга "География на мъдростта" той превежда на съвременен език филосфията на най-големите мислители: Сократ, Шопенхауер, Марк Аврелий, Конфуций, Монтен, Сей Шонагон, Торо, Ганди и др. Уайнър предлага практически уроци, подходящи и за моментите на тревожност. Той казва, че се обръща към философията по същите причини, по които пътува: за да види света от различна гледна точка и да намери нов начин на живот. Други негови книги, излезли на български, са "Човек търси Бог" и "География на гения".На български току-що беше преиздаден трактатът "Вторият пол" на френската писателка, феминистка и екзистенциален философ Симон дьо Бовоар (1908-1986). "Човек не се ражда жена, човек става жена", пише Дьо Бовоар през 1949 г. и защитава това историческо твърдение, дало основа на джендър изследванията в социалните науки, чрез дълбок анализ на живота на жената от античността до модерната епоха, който доказва, че полът е социален конструкт."Колибри", цена 40 лв.Габриел Гарсия Маркес"Лъчезар Минчев", цена 28 лв.Издателство "Дакелче" попълва поредицата с ценни детски книги с "Тайната на черната скала". Идеален начин домашното обучение да бъде направено забавно. От книгата децата се вдъхновяват да опазват околната среда, научават как дори една страшна на пръв поглед скала може да е дом на интересни живи същества. Главната героиня Ерин е чувала какви ли не истории за страховитата черна скала, която дебне рибарите в морето. Приключенският дух на момичето я отвежда далече, тя разбира, че нещата невинаги са такива, каквито изглеждат. Подходяща е за деца над три години. Красивите илюстрации са на автора."Дакелче", цена 22 лв.Тази книга излиза в памет на първия българин, покорил Еверест и загинал на връщане от върха - прочутият алпинист Христо Проданов, който щеше да навърши 77 години на 24 февруари. Книгата съдържа нови свидетелства за живота на Христо Проданов, разкрити в интервюта от негови близки и колеги. Авторът Димитър Димитров - историк, екскурзовод и запален планинар, разглежда и ролята на комунистическата партия в развитието на българския алпинизъм, като се позовава на непубликувани досега архиви. "В центъра на повествованието обаче остава изпълнената с трудности житейска съдба на именития алпинист, изминал пътя от порутената родна къща в Карлово до перлата на хималайската корона", уточняват издателите. Текстът е под редакцията на спортния журналист и доктор по история Теодор Борисов.В изданието е поместен и богат снимков материал от архива на покойния Аврам Аврамов - ръководител на експедицията Еверест '84.Сергей Яров е руски историк. В излязлата преди дни на български "Ленинград. Живот под обсада" той разказва за премеждията на жителите на града по време на блокадата, продължила 872 дни. Ако изолацията, наложена заради коронавируса, ви кара да се чувствате все едно сте под блокада, може да е интересно да прочетете за героизма и духа на обикновените хора от онзи исторически момент. Преводът е на Владимир Игнатовски.В платформата storytel.com може да слушате в аудиоформат дебютния роман на Рене Карабаш "Остайница". Истинското име на поетесата и актриса е Ирена Иванова. Романът й е вдъхновен от историята на клетвените девици в Албания - жени, които поемат ролята на глава на семейството при смърт на основната мъжка фигура. Някои от клетвените девици стават такива, за да избегнат уреден брак. Гласът е на Петя Абаджиева, а продължителността на аудиокнигата - 3 часа без 1 минута.storytel.comСветовноизвестната психоложка Алисън Шейфър имаше две лекции в България през 2015 г., когато представи и най-известната си книга "Скъпи, провалих децата" (също достъпна в Storytel). Канадката има хиляди почитатели заради реалистичния си личен поглед върху родителството. Първата й книга "Край на мита за добрата майка" може да слушате с гласа на Линда Русева, а преводът е на Василена Мирчева. Нужни са ви 6 часа и 15 мин.storytel.comТака популярната напоследък антична философска школа на стоиците е обяснена през призмата на съвремието. От аудиокнигата на английски език ще научите защо толкова много от най-успешните хора в света възприемат принципите на стоиците. Summary of The Daily Stoic предлага дневна доза от стоически прозрения и упражнения. Включени са интересни цитати, анекдоти, провокативни коментари и речник, който ще обясни понятия, които не са ви съвсем ясни.storytel.com1002productions.comАмериканката Тара Уестоувър разказва своята лична история на момиче, израснало в мормонско семейство в Айдахо. Попада в класна стая чак 17-годишна, защото баща й е противник на публичната образователна система, не вярва в науката и медицината, но е привърженик на световни конспирации. Сериозни болести и състояния, дори изгаряния от експлозии се третират в домашни условия с билколечение. Тара започва да се образова сама и успява да спечели стипендия за университетите в Харвард и Кеймбридж. Една от най-забележителните и награждавани книги на 2018 г.Българския превод очакваме този май от изд. Enthusiast, а за най-нетърпеливите оригиналът на английски език е в amazon.comЕдна от най-добрите южноамерикански писателки, 78-годишната Исабел Алиенде, не разочарова почитателите си и не спира да пише. Много от най-известните й романи са преведени на български: "Къщата на духовете", "Дъщеря на съдбата", "Портрет в сепия" и др. Най-новата й книга A Long Petal of the Sea обхваща няколко десетилетия и пресича континентите, следвайки двама млади, които бягат от Гражданската война в Испания в търсене на ново място, което да нарекат свой дом.