Разказвай, слушам те

пресечните точки между науката и етиката - в ситуация на пандемия. Гости на последния епизод "Морал и извънредност" са философите Васил Лозанов и Стоян Ставру. В рамките на час и осемнадесет минути, които няма да усетите кога са минали, обсъждат

Говори интернет

Подкастът на популярните TED Talks радва почитателите си с разнообразни теми и интересни и утвърдени гости. Водещият Крис Андерсън е журналист с опит в списанията, но се справя умело и с воденето на епизодите. Една от последните му гостенки е писателката Елизабет Гилбърт, прочула се с романа й "Яж, моли се и обичай". Чуваме я на седемнадесетия ден от изолацията й по време на пандемията от коронавирус, когато все още звучи ведро и дава интересни и емоционални съвети на хората как да се справят. Следващ епизод ни среща с Прия Паркър, авторката на The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters. От нея научаваме как смислено да общуваме с близките си или с колеги и бизнес партньори въпреки физическото разстояние: "Първо трябва да попитаме каква е нуждата ни в новата реалност, да се спрем и заслушаме. Дори да сте учители по математика, може би в момента ще помогнете много повече на учениците си не като ги учите да решават задачи, а като им покажете как да се справят с напрежението и самотата с методите на математиката", съветва Прия Паркър.На ted.com/podcasts/ted-interview , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Комедиен подкаст, който се е фокусирал върху сериозни моменти от историята на човечеството от неочакван ъгъл. Според авторите, ако намерим истинската причина за дадена трагедия, може да си научим урока и да не позволим тя да се повтаря. Водещата Ребека Делгадо Смит се справя с почти непосилната задача да не звучи лековато и нелепо, докато обсъжда атомните бомби в Хирошима и Нагасаки, потъването на "Титаник", епидемията от "луда крава". Но можете да чуете и по-неангажирани теми като защо последният сезон на "Игра на тронове" е толкова слаб и защо Брад Пит и Дженифър Анистън са се развели. Най-често повтаряният въпрос е кой е виновен, а отговорите идват от историци, учени, журналисти, които проверяват фактите. Всяка седмица има нов епизод.На podcasts.apple.com/us/podcast/the-alarmist , можете да слушате и в Spotify.Фактите и само фактите - това е мотото на създателя на подкаста Coronavirus 411Alexa за най-новите данни и статии, свързани с пандемията, но това се е оказало неефективно и невъзможно. Тогава решава, че трябва да има едно място, където кратко и информативно да съобщава най-важните новини от деня, свързани с коронавируса по цял свят. Точно шест минути - толкова продължава всеки ежедневен бюлетин, гласът е женски, анонимен, делови и донякъде успокояващ. Основен източник на информация е Световната здравна организация (СЗО).На coronavirus-411.simplecast.com , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Едно от основните оплаквания в момента на хората е, че им е трудно да заспят заради тревожност покрай пандемията и безпокойство, свързано с икономическите последици, загуба на работа и др. Изпробвано и ефективно решение е Get Sleepy - подкаст с приказки за възрастни, разказани от успиващ мъжки глас и съчетани с кратки медитации за приспиване. Ако обичате постоянството, може да се абонирате за този подкаст, той няма да ви изостави - епизодите излизат редовно всяка седмица.На getsleepy.com , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Reply all е един от най-популярните подкасти на Gimlet, a един от новите им епизоди - The case of the missing hit, е истинска находка. Режисьорът Тайлър Гилет се опитва да разкрие една музикална мистерия или да открие песен на китара, която е слушал по радиото като тийнейджър в Аризона. Но от нея няма нито следа. Засягат се теми като съществувало ли е някога нещо, ако няма дигитална следа, и как функционира паметта.Може да се слуша от страницата gimletmedia.com/shows/reply-all или в Spotify или Apple Podcasts.Ако ви харесват подкастите на терапевтката Естер Перел, със сигурност ще ви допадне Love letters от Boston Globe. Във всеки епизод Мередит Голдщайн обсъжда един належащ въпрос, зададен й от читател на вестника Boston Globe, темите са любовта и взаимоотношенията. Разказани са истински истории, а колонката във вестника на Голдщайн е неизчерпаем източник на информация.На https://loveletters.boston.com/podcast , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Един различен подкаст - трима терапевти и анализатори от юнгианската школа обсъждат важни теми от ежедневния ни живот, сред които, разбира се, е и епизод за психичната помощ по време на изолация и извънредно положение. Йозеф Лий, Лиза Маркиано и Дебора Стюарт пускат нов епизод всеки четвъртък, в някои от последните епизоди обсъждат всички възможности, които се появяват по време на криза.На www.thisjungianlife.com , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.The Faireр Cents е интересен подкаст за финанси с водещи две жени, определен е от Forbes като изключително добър: "Кара и Таня са най-добрите приятели, които искаш да имаш. Заедно те "смазват патриархата". Кара Перец и Таня Хестър канят професионалисти, които не са твърде популярни, и обсъждат всички все още теми табу. Една от целите им е равенство в заплащането. Очаквайте нов епизод всяка сряда.На www.thefairercents.com , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Audm не е подкаст, а приложение, чрез което можете да слушате избрани текстове от The New Yorker, The Atlantic, Wired, Vanity Fair и др. Най-голямата му ценност е селекцията, направена от редакторите на водещите издания по света. Абонаментът за приложението струва 13.99 лв. на месец, но ви спестява абонаменти за всички отделни издания."Градски детектив" е един от малкото български подкасти, направен професионално, със сюжет, подходяща музика и разнообразни репортажи. В ролята на детективите са радиожурналистите от "Христо Ботев" Яна Пункина и Радослав Чичев и културната репортерка Ани Благова. Те с любопитство се впускат в изследване на тайните на София. Новият сезон започна на 30 март и изненада приятно с епизод за старата зоологическа градина в центъра на София, както и за пеперудите, князa, за слоницата, дошла в България с влак от Италия, придружена от приятелката си козичка. А следващият епизод ще бъде за братята Прошек и пивоварната, построена от тях. Епизодите от предишните сезони са налични и на английски език и са прекрасен начин чужденците да научат любопитни факти за София.На www.detectivepodcast.com можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Ratio - организаторите на любимите ни научни форуми и лекции в неформална обстановка, които успешно популяризират науката вече няколко години, имат подкаст на разнообразни научни теми. Епизодите варират на български или английски език според поканените им гости. Специално внимание заслужават минисериите им Vox-nihili заразликата между етичните дилеми и правния казус, говорят за класически примери като "Изборът но Софи", "Проблема с трамваите" и избора на Авраам. Включват и Майкъл Сандел с неговото предупреждение (книгата "Какво не могат да купят парите. Моралните граници на пазара") за опасността парите да разрушат някои запазили се оазиси на морала. Неизбежно се говори и за трудните избори по време на пандемия и недостиг на апаратура и болнични легла, когато лекарите трябва да решават кой да живее и кой не.На www.ratio.bg/ratio-podcast , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.В "Гласът на "Капитал" можете да чуете всяка седмица епизод, който преразказва най-важната история от седмицата с дълбочина и контекст, съпроводен от анализ от журналистите. В някои от последните епизоди Деси Николова и Ани Коджаиванова обсъждат напредъка на България за последните три седмици по отношение на здравната система, на тестването на хората и на проследяването на контактните лица.се тества масово и защо това ни пречи да разберем в кой етап на разпространението на заразата се намираме и дали на локално ниво световните изводи за болестта са верни."Парите говорят" е подкаст на "Капитал" за инвестиции, водещи са познатите ви Еленко Еленков и Иван Ненков от "Говори интернет". Оставете си време да изслушате новите епизоди на втория сезон на "Парите говорят", защото те са не само полезни, но и интересни. А ако сте пропуснали първия сезон, заслужава си да се върнете особено към епизода за децата и как да им обясним финансите. www.capital.bg/podcast , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Един от първите български подкасти - "Говори интернет" с водещи Еленко Еленков и Владимир Петков, има нов сезон. Сред последните им епизоди се засягат теми като психотерапията и предизвикателствата пред транс хората.На govori-internet.com , можете да слушате в Spotify, Apple и Google podcasts.Вече превърналият се в култов подкаст с история на Илиян Ружин и Йордан Марков продължава да излиза и да радва слушателите си със селекция на нова музика. В момента всяка седмица има нов епизод. А ако сте пропуснали минисезона "Дузпи", можете да изслушате най-интересните музикални предложения от 2019 г.На www.falshimento.com , можете да слушате в Spotify и Apple Podcasts.Идеята е на актьори от НАТФИЗ, които драматизират известни и любими приказки на поколения българи. Сред тях са "Копче за сън" на Валери Петров, приказки на Джани Родари, Братя Грим, Ханс Кристиан Андерсен и др. Приказките са съвсем безплатни, неудобството е, че могат да се слушат само от Facebook страницата им . Въпреки че "Приказки по телефона" не влиза в категорията подкаст, в момента е изключително ценна находка, когато родителите са принудени да работят от вкъщи и едновременно с това да гледат децата си. Актьорите от НАТФИЗ им печелят ценно свободно време.През март започна нов подкаст за секса и сексуалното образование с четири водещи на различни локации. Амбицията им е да обсъждат секса, удоволствието, отношенията, практики, както и да разбулват митове. Обещават по един нов епизод на всеки две седмици с дължина 40 минути. Освен пилотния епизод вече можете да чуете и първия, посветен на девствеността. Инициативата им е своеобразен отговор на "Путкаст" с водещи Зази и Зари, който също e на тема секс и вече има три епизода.На www.ohyespodcast.com , можете да слушате в Spotify и Soundcloud.