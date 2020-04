Стари класики на нов глас

Илюстрация Кадър от "Успокой топката"

Слушали сте за тях с години или искате да проверите доколко са издържали теста на времето? Няколко легендарни сериала, които предвидиха златната ера на телевизията, подготвиха публиката за появата на заглавия като Mad Men, Breaking Bad и House of Cards и които може да (пре)откриете по време на извънредното положение.(2000 - досега)Славата на легендарния комик и съавтор на сериала "Сайнфелд" Лари Дейвид намира кулминация през 2000 г., когато започва "Успокой топката". В сериала той играе един силно автобиографичен образ - сценарист, който е в постоянен конфликт със света около себе си и всъщност не изгаря от желание да се върне в шоубизнеса. Поредицата продължава вече две десетилетия и е добър начин да се проследят актуални в момента явления в комедиите, които поглеждат по ироничен начин на градската действителност и американската мечта.Към днешен момент като че ли силно раздразнителният и подозрителен към всички персонаж изразява общите фрустрации на фона на непрестанния поток от новини, несигурност и обрати. Това накара The Atlantic да заключи, че в момента "всички сме Лари Дейвид". А според New York Times Дейвид е истински символ на домашната карантина като "най-известния американски мизантроп" и човек, който е "овладял изкуството да не прави нищо".Всички сезони на сериала са в HBO. В края на 2019 г. Netflix купи правата за "Сайнфелд" и се очаква той да бъде част от платформата през 2021 г.(2002 - 2008)Още един сериал, който има дълъг живот благодарение на устойчивата си публика вместо масовостта. "Наркомрежа" е оценяван най-вече заради реалистичното предаване на престъпния живот и полицейското ежедневие в САЩ, както и институционалните проблеми, които застават между тях.Историята за предизвикателствата пред полицейското отделение в Балтимор е вдъхновена от реалния опит на Дейвид Саймън, бивш криминален журналист, който след сериала прави още запомнящи се проекти като сценарист и продуцент - The Deuce и последно The Plot Against America."Наркомрежа" е в HBO, Hulu, Amazon Prime.(1999 - 2007)Джеймс Гандолфини (1961 - 2013) прави една от най-запомнящите се роли в историята на телевизията като мафиота с чести екзистенциални кризи Тони Сопрано. Създател на сериала е Дейвид Чейс, който подобно на героите си също произхожда от италианско-американско семейство в Ню Йорк. Някои от тях той базира на хора от детството и семейството си.Всички сезони са в HBO. На 25 септември се очаква филмът The Many Saints of Newark, режисиран Дейвид Чейс, който ще погледне към историята преди събитията в сериала.(1990-1991, 2017)На 8 април се отбелязаха 30 години от дебюта на сериала на Дейвид Линч и Марк Фрост, които пренаписаха правилата на телевизията (но така, че никой да не ги повтори).Влиянието му както като използването на малкия американски град като сцена, смесването на криминалното и фантастичното, така и като хумор отеква и до днес - виждаме го в други продукции от 90-те като "Досиетата Х", както и в съвременни сериали като True Detective, Wayward Pines, Atlanta.В САЩ първите два сезона са в Netflix, но са недостъпни в други територии. Първият е също така част от каталога на Amazon Prime. Последният сезон The Return е в Hulu. Пълнометражният Fire Walk With Me е част от The Criterion Collection.