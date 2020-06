Добре дошли в Ковид сити

През последните месеци обаче се разбра, че същият този корпоративен свят може спокойно да оцелее и при дистанционна работа на милиони служители от истинските им домове. Наистина, международни IT компании, включително и в България, от години поддържат по-малки офис площи от броя наети служители именно защото има регламентирани дни в седмицата за работа от вкъщи. При този модел обаче бюрата не са индивидуализирани, а се ползват на ротационен принцип - нещо, което в настоящата ситуация би било по-скоро неприемливо. Да не присъстваш физически на работното си място има много позитиви - компаниите пестят пари от наем на площи, околната среда се облагодетелства от намаления трафик към и от работното място. Губи се социалният контакт, разбира се, но във всички случаи след пандемията ще има сериозно разместване на пазара с офисни площи, а защо не и адаптация на огромните офисни кули към друга функция - примерно жилищна.

В същото време в домовете има шанс работното място - кът или кабинет, да се превърне от лукс в част от екзистенц-минимума на съвременното жилище и да стане неизменно инвестиционно изискване. А това вече би било сериозна промяна в масовата жилищна архитектура.

Факт е обаче, че работата, която може да се върши от вкъщи, е основно офис работа. Не можеш да събираш боклук, да оправяш водопроводи и да береш ягоди онлайн. Както написа американският социолог и урбанист Ричард Сенет в ключовата си статия How should we live? за италианското списание Domus през май: "Опасявам се, че най-продължителното въздействие на пандемията в работната сфера ще бъде оголването на острата разлика между умствен и физически труд, като физическите работници ще бъдат потенциално излагани на по-нездравословни и по-рискови условия на труд."