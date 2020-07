Календар и домашно кино

3.07 - 24.07

Jazz do it again.

Фестивалът A to JazZ няма да се състои в обичайния си вид тази година, но пък ще предложи на публиката си - макар и с ограничен капацитет и билет за достъп - поредица от седем концерта. Може да чуете Белослава на 3.07, Ангел Заберски квартет на 4.07, Влатко Стефановски и Теодосий Спасов на 5.07, Милица Гладнишка & Михаил Йосифов секстет на 10.07, Христо Йоцов с Jazz cats на 11.07, Миро Иванов & The Little Aliens и Desy & The Visual Madmen на 12.07 и Хилда Казасян с "Да послушаме кино" на 24.07. Открита сцена "Платформа A6", 20:00 ч. Билети от 10 лв. в мрежата на EpayGo.

от 6.07

