Календар и домашно кино

Каква е генеалогията на българското съвременно изкуство? Четирима български автори - Албена Михайлова - Бенджи, Лиляна Караджова, Мариела Гемишева и Ненко Атанасов, използват характерни за тяхната сфера техники и медии като видеоарт и документация, плакат, фотография, мода и др., за да визуализират и текстуализират конкретен период от българското изкуство, създавайки оригинален контекст под формата на "родословното дърво". Проучванията стъпват на исторически факти, но са пречупени през личния опит и участие в историческите процеси. В галерия ONE

Домашно кино Викторина Британски сериал от три части, който проследява истинската история на Чарлс Инграм - бивш майор от армията. Той предизвиква огромен скандал, след като става ясно, че е спечелил милион лири от ТВ играта "Стани богат" чрез измама, благодарение на съпругата му Даяна и приятеля им Текуен Уитток, седящи сред публиката.



Премиера, HBO, 11 юли



The Old Guard Един от летните блокбърсъри на Netflix, уви, с противоречиви качества, е The Old Guard, базиран на едноименния комикс на Грег Рука и Леандро Фернандес. В главната му роля е Чарлийз Терон, която също е един от продуцентите. Тя е предводителят на група безсмъртни наемници по прикритие, предпазващи векове наред хората от злото. Но след като савербувани за нова спешна мисия, способности им са разкрити и те трябва да се справят с лошите, които искат да ги отстранят.



Премиера, Netflix, 10 юли



Пътят на бурята Шест едночасови епизода, даващи поглед към най-свирепите бури на планетата, чрез преживяванията на очевидци, които работят в морето в някои от най-изявените ураганни зони. Стотици камери са монтирани на лодки, кораби и нефтени платформи и са изправени през различни предизвикателства, с различни товари, срокове и маршрути.



Премиера, National Geographics, 16 юли от 22:00 ч.