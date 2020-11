21.11

Филмова среща с цирк от Етиопия и театрална трупа от ЮАР. Едно по-различно и любопитно кино събитие - прожекция на два филма. Първият е за живота и творчеството на Circus Debere Berhan от Етиопия, разказващ за създаването и функционирането на Цирк "Дебере Берхан" на фона на великолепната природа на Етиопия, и вторият - с театралната постановка I Am Sorry на M.U.K.A. Project от ЮАР, свързана с темата за насилието върху малолетни. В Дом на киното, 13:00 ч.

21 - 22.11

Предколеден базар на изкуствата. За щадене на нервите и по-дълго празнично настроение започнете с коледните базари от по-рано. Един такъв ще представи украса и подаръци, бижута, аксесоари, чанти, топли плетива, играчки, вкусни сладки и солени изкушения, сладко и вино от киви, шоколад. В зала "Европа" на Парк хотел Москва.

21.11

The Words and Music of Irving Berlin. Един музикален проект ви кани да се потопите в бурните и жужащи първи десетилетия на ХХ век във вечер с музиката на известния американски композитор Ървин Берлин (1888 - 1989), написал приблизително 1500 песни, включително партитури за 20 оригинални шоупрограми на Бродуей и 15 оригинални холивудски филма, като песните му са номинирани осем пъти за награди "Оскар". В Бургас, "Клуб модерен театър ", 20:00 ч., билети на касата на "Часовника".