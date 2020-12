Войната за дистанционното

Западни звезди

Western Stars е името на последния, 19-и, студиен албум на музикалната легенда Брус Спрингстийн. Tози филм представлява негова кинематографична версия - пред камерата Спрингстийн изпълнява всички нови 13 песни заедно с групата си и камерен оркестър. Темите, които засягат песните и за които Спрингстийн говори в паузите между тях, са свързани с любовта, семейството, личните загуби, самотата и неумолимия ход на времето, разгледани в контекста на американския Запад - едновременно мит и често сурова реалност.

Премиера по HBO2, 31 декември от 20:00 ч.

Приемане в "Залата на славата на рокендрола" 2020

Заради пандемията от COVID-19 и годишната церемония на рокендрол залата на славата, разбира се, ще бъде различна. Тя ще бъде заменена с ексклузивно шоу, което пък за радост ще е достъпно за всички пред мониторите. През 2020 г. в залата влизат Depeche Mode, The Doobie Brothers, Уитни Хюстън, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T-Rex, както и лауреатите на наградата Ahmet Джон Ландау и Ървинг Азоф. Сред специалните гости са Люк Брайън, Шон "Диди" Комбс, Майли Сайръс, Били Гибънс, Дейв Гроу, Дон Хенли, Дженифър Хъдзън, Били Айдъл, Иги Поп, Алиша Кийс, Адам Левин, Крис Мартин, Лин-Мануел Миранда, Брад Пейсли, Брус Спрингстийн, Ринго Стар, Гуен Стефани, Шарлийз Терон и други.