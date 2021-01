Домашно кино

Премиера, National Geographic, 14 януари, 22:00 ч.

Gretel & Hansel

Ако скоро като зрели хора сте препрочели емблематичната приказка на братя Грим "Хензел и Гретел", то вероятно сте останали наново изумени от зловещата история. Е, вече може да я преживеете в целия й мрак и ужас и на екраните си. Новият филмов прочит на Оз Пъркинс (The Blackcoat's Daughter; I Am the Pretty Thing That Lives in the House) разказва в злокобна и тъмна атмосфера историята на брата и сестрата, които напускат своя дом в момент на болести и глад. Фокусът е върху връзката на Хензел с вещицата, която ще срещнат по-късно. В ролята на момичето влиза София Лилис, позната ни от новото "То" и от сериалите Sharp Objects и I Am Not Okay with This.

Премиера, Amazon Prime Video / Hulu, 7 януари