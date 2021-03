Домашно кино

Аmmonite

1840 г., Великобритания, две дами от малък крайбрежен град намират любовта в неочакваната си романтична връзка. Едната е известната, но подценявана палеонтоложка Мери Анинг, търсеща вкаменелости за прехрана за себе си и болната си майка. Другата е Шарлот - потънала в меланхолия и отегчена от еднообразието на ежедневието съпруга. Филмът е първата режисьорска работа на бившия актьор Франсис Лий, а в главните роли са носителката на "Оскар" и трикратно номинирана за наградата Кейт Уинслет и младата Сърша Ронан. Премиера, Hulu, 5 март.

The United States vs. Billie Holiday

Филмът разказва за последните нелеки години от живота на една от най-великите певици - Били Холидей, с прякор Лейди Дей. Режисиран от Лий Даниелс, филмът е базиран на книгата на британския писател и журналист Йохан Хари - Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs. Историята се фокусира върху началото на края - през 1947 г. певицата е арестувана за притежание на наркотици и е пратена в затвор, което води до отнемането на нейната "кабаре карта" и забрана да изнася концертите си, а с това и до емоционалните и финансови затруднения, тласнали я към депресията и хероина...

Премиера, Hulu.