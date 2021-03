Домашно кино

The One

Yes Day

Премиера, HBO GO, 18 мартОписан като научнофантастичен, сериалът е базиран на едноименния роман на Джон Марс, публикуван през 2017 г. The One се случва в бъдеще, в свят, в който вашият ДНК тест може да открие перфектния ви партньор - единственият човек, към когото сте генетично предразположени да се влюбите страстно. Идеята е проста, но последиците са взривоопасни. Главната роля в осемте епизода е поверена на Хана Уеър, която е Ребека - амбициозната и импулсивна изпълнителна директорка и основателка на компанията MatchDNA. Премиера, Netflix, 12 мартСемейна комедия с Дженифър Гарнър, която влиза в ролята на майка на три деца. Заедно със съпруга си Карлос (Едгар Рамирес) решават да дадат пълна власт в ръцете на малките, като отговарят с "да" на всичко, поискано от тях в продължение на 24 часа. И макар това едва ли е най-добрата идея, тя ги въвлича във вихрено приключение из Лос Анджелис, от която излизат по-сплотени от всякога.

Премиера, Netflix, 12 март

Поколение без граници

Поредният нов сериал, фокусиран върху живота на съвременни тийнейджъри. Определен като тъмен, но закачлив, той представя група ученици в гимназията, изследващи сексуалността си в консервативната общност, в която живеят. Главният герой Сам (Нейтън Стюърт-Джаред) е нетипичен съветник по сексуално ориентиране, чиято сила се крие в неговата приземеност и хладнокръвие, но не всичко е такова, каквото изглежда...