12.05

Нощ на литературата. В юбилейното десето издание се включват 14 български града - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, София, Стара Загора, Шумен. Ще бъда четени избрани откъси от европейската литературна на няколко точки във всеки град. Началото е в 18:00 ч., като един откъс ще се повтаря на конкретно място до 21:30 ч. Четенията ще започват на всеки половин час с продължителност около 15 мин., за да има време и за придвижване. В София за първи път ще бъде обособено читателско място на Столичната община, а читателски столични гнезда в са диапазона на ул. "Любен Каравелов", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Васил Левски", ул. "Цар Иван Шишман" и ул. "Граф Игнатиев" и са 20 на брой. Всичко на www.noshtnaliteraturata.com и във фейсбук страницата на събитието: @noshtnaliteraturata

13.05

Сергей Накаряков. За него казват, че е Паганини на тромпета и Карузо на тромпета. Накаряков, един от най-великите съвременни тромпетисти, ще бъде солист на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. Той ще ще представи Концерта за тромпет и оркестър на Александър Арутюнян и Симфония №1 от Луис Глас. Зала "България", билети на касата и в Eventim, 19:00 ч.

13.05

Inside Joke Stand-up Comedy - Single vs Taken. От коя страна е по-забавно: от тази на женените или на свободните? На стендъп битка се изправят комедианти от двата лагера: от страна на сериозно обвързаните са Дими Деянски и V for Venetta, а не-сериозните ще се представляват от Георги Кючуков и Nadia Bright. Само над 18 години. Кино "Кабана", врати: 19:00 ч., начало: 20:00. Билети онлайн 12 лв. от https://urboapp.com, на място (ограничен брой): 15 лв.