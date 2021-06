Домашно кино

Ще изчезна в мрака: Бонус епизод

Специален епизод на документалната поредица по бестселъра на Мишел Макнамара. След като през лятото на 2020 г. бившият полицай Джоузеф Джеймс ДеАнджело, известен още като Убиеца от Златния щат, е осъден на доживотен затвор за тринайсетте убийства и петдесетте влизания с взлом и изнасилвания, извършени в Калифорния през 70-те и 80-те години, сега много от оцелелите и членове на семействата на жертвите, които видяхме в поредицата, се събират за емоционално публично прочитане на присъдата през август 2020 г.

Премиера, HBO GO, 21 юни

Fatherhood

Емоционален филм, базиран на книгата на Матю Лоджелин Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, Fatherhood от 2011 г. Тя разказва истинската история на баща, който отказва да се предаде пред неблагоприятни обстоятелства - неочакваната смърт на съпругата му малко след раждането на дъщеря им. В ролята на самотния баща влиза Кевин Харт.

Премиера, Netflix, 18 юни

Good on Paper

Комедиантката Елиза Шлезингер пише сценария на тази романтична комедия, основана на собствения си ужасяващ и забавен опит със запознанства. Героинята й е Андреа - също стендъп комедиантка, която години наред поставя кариерата си на първо място. Един ден среща Денис (Райън Хансен), който изглежда перфектен: умен, приятен, успешен...