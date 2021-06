Календар: Sofia Live Festival, "Пловдив чете", Майстори на фотографията

19.06

Завинаги в сърцата. Специално събитие с музиката на Милчо Левиев и с последните му творчески идеи, породили създаването на оригинални аранжименти за глас и камерни инструментални формации върху теми от емблематични произведения на Барток, Шопен, Владигеров, Равел, Вила-Лобос, Чайковски, Рахманинов. Пловдив, Лятно кино "Орфей", 20.30 ч.

До 20.06

SoFest. Четири вечери с концерти, театрални, поетични, танцови и комедийни спектакли - Бойка Велкова и Ивайло Захариев с музикално-поетичния спектакъл "Усещане за любов", Стефания Колева, Богдана Трифонова и Здрава Каменова с комедийния стендъп спектакъл "Извънредно положение", "Абсурдни времена" с участието на Нона Йотова и Петър Антонов, концерти на "Обичайните заподозрени" и Стефан Вълдобрев, Теодосий Спасов и Иван Шопов, Стефан Илчев, както и трибют за Тодор Колев. Ще има и тематичен базар, както и дневната програма с представления, музикални, занимателни и образователни ателиета, и много изненади за малки и пораснали деца от 11:30 до 18:00 ч. Кино "Кабана", от 19:30 ч. Вратите отварят в 18:30 часа. Билети на промо цени в мрежата на Eventim, онлайн и на място

21 - 27.06

Love will not Tear Us Apart. Талантливите сестри илюстраторки Борислава Караджова (Borislava Madeit Illustration) и Михаела Караджова (Stalker since 1993) представят своя съвместна изложба, посветена на любовта - най-чистата, неспирната, тази, без която животът е невъзможен. Събитието е част от "София прайд 2021", фестивал за култура. В галерия Credo Bonum.