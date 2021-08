Домашно кино

Nine Perfect Strangers

Ако харесвате сериалите Big Little Lies и The Undoing, имаме чудесна новина за вас - Никол Кидман се завръща с нов минипроект, продуциран от Дейвид И. Кели и по друга книга на Лиан Мориарти (първата е Big Little Lies). Лимитираната поредица представя историята на мистериозната и харизматична лечителка Маша, в чиито образ влиза Кидман. Тя притежава бутиков терапевтичен център, в който обещава лечение и справяне с травмите от миналото само за 10 дни и в който деветима мъже и жени са въвлечени в неочаквани за тях преживявания... Вижте и кой още участва: Майкъл Шанън, Мелиса Макарти, Люк Еванс, Реджина Хол, Самара Уийвинг, Грейс ван Патън и Тифани Буун.

Премиера, Hulu, 18 август и в Amazon Prime Video, 20 август

Beckett

Джон Дейвид Уошингтън и Алисия Викандер са в главните роли на млада двойка, която по време на почивката си в Гърция става жертва на насилие с трагични последствия. Трилърът заслужава особено внимание, защото е продуциран от Лука Гуаданино ("Призови ме с твоето име", "Суспирия", We Are What We Are и др.), а режисьор е дългогодишният му съучастник зад камера Фердинандо Чито Филомарино.