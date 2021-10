Домашно кино

The Guilty

Англоезичен римейк на датския филм от 2018 г. В завладяващия трилър на режисьора Антоан Фукуа и с адаптирания сценарий на Ник Пизолато (True Detective) главният герой Джо Бейлър (Джейк Джиленхол) е полицай, понижен да отговаря на линията за спешни повиквания. Докато недоволства от работата си в кол-центъра, случайно попада на паникьосано обаждане от жена, която е отвлечена. С участието на Итън Хоук. Премиера, Netflix, 1 октомври

Maid

Новият сериал на Netflix е базиран на мемоарите на Стефани Ланд - Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive (бестселър на New York Times), и представя историята на самотна майка, принудена да работи като чистачка в домовете на богати семейства. В главната роля е Маргарет Куали ("Имало едно време в Холивуд"), а сред актьорите е и Анди Макдауъл.

Премиера, Netflix, 2 октомври